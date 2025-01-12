DE: наступление ВС РФ угрожает ВСУ в Краматорске, Дружковке и Константиновке

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Наступление вооруженных сил России в ДНР угрожает ВСУ в Краматорске, Дружковке и Константиновке. Об этом пишет британская газета Daily Express.
«Так называемый «фортификационный пояс» Вооруженных сил Украины находится под угрозой, из-за наступления российских войск. Пояс включает в себя Константиновку, Дружковку и Краматорск», — говорится в тексте издания.
Как отметили в Daily Express, взятие ВС РФ Дзержинска позволяет российской армии подойти с юга к участку украинского фортификационного пояса в районе Константиновки. Также может произойти одновременный удар с северо-запада от Дзержинска и с юга от Часова Яра.
Такие действия приведут к окружению ВСУ в районе села Александро-Шульгино. Это выравнивает линию фронта перед наступлением ВС РФ на Константиновку.
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Иван Мусатов