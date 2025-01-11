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С осени 2024 года на Украине резко возросли случаи дезертирства в рядах ВСУ. Об этом сообщает «Страна.ua».
«На Украине с осени резко выросло число случаев самовольного оставления части и дезертирства вопреки тому, что заявлял Зеленский», — заявляют в telegram-канале.
В издании отмечают, что Владимир Зеленский говорил об обратном. По его словам, с осени солдаты стали реже самовольно покидать военные части.
По данным источника, если летом за месяц в среднем дезертировало 6-7 тысяч человек, то уже в сентябре этот показатель составил 8 тысяч, а в ноябре 10 тысяч человек. Пиковой отметкой стал декабрь прошлого года, когда ряды ВСУ покинуло 17,5 тысяч военных.
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Иван Мусатов