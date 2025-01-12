Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Киеве ПВО отражает атаку БПЛА без включенных сирен о воздушной тревоге

В Киеве ПВО отражает атаку БПЛА без включенных сирен о воздушной тревоге

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Киеве средства ПВО отражают атаку беспилотников, при этом сирены о воздушной тревоге не были включены. Об этом пишет издание «Страна».


«В Киеве слышна работа ПВО. Идёт налёт беспилотников», — пишут в telegram-канале.

Как отмечает ТАСС, предупреждение о воздушной атаке в городе не действует. Тревога была отменена за пол часа до начала удара БПЛА. При этом сирены работают в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. Также тревога объявлена в некоторых районах Черкасской области.

Читайте также:

С осени на Украине резко выросли дезертирства в рядах ВСУ

Российские штурмовики уничтожили бойцов «Азова»* при освобождении села Шевченко

Подполье: ВС РФ нанесли удар по центру пополнения ВСУ в Полтавской области
#предупреждение
#бпла
#тревога
#всу
#вс рф
#удар
#пво
#беспилотник
#киев
#украина
#воздушная тревога
С осени на Украине резко выросли дезертирства в рядах ВСУ
11 января 2025, 23:43

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

С осени 2024 года на Украине резко возросли случаи дезертирства в рядах ВСУ. Об этом сообщает «Страна.ua».
«На Украине с осени резко выросло число случаев самовольного оставления части и дезертирства вопреки тому, что заявлял Зеленский», — заявляют в telegram-канале.

В издании отмечают, что Владимир Зеленский говорил об обратном. По его словам, с осени солдаты стали реже самовольно покидать военные части.

По данным источника, если летом за месяц в среднем дезертировало 6-7 тысяч человек, то уже в сентябре этот показатель составил 8 тысяч, а в ноябре 10 тысяч человек. Пиковой отметкой стал декабрь прошлого года, когда ряды ВСУ покинуло 17,5 тысяч военных.

Читайте также:

​На съезде немецкой АдГ делегаты отказались критиковать РФ за украинский конфликт

Российские штурмовики уничтожили бойцов «Азова»* при освобождении села Шевченко

SHOT: Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Курской области
#военные
#солдаты
#владимир зеленский
#всу
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На съезде немецкой АдГ делегаты отказались критиковать РФ за украинский конфликт
11 января 2025, 23:29

Фото: iStock/andriano_cz

На съезде немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) в городе Риза делегаты отказались критиковать РФ за украинский конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал N-tv.
«Делегаты проходящего в городе Риза съезда партии «Альтернатива для Германии» отказались осуждать Россию за участие в конфликте на Украине», — передает агентство.

За то, чтобы не вносить соответствующую поправку проголосовало 69% депутатов из порядка 600 делегатов. За данное изменение выступил депутат Бундестага Альбрехт Глазер, который отметил, что в предвыборной программе партии нет ни слова о России.

В повестке АдГ украинский конфликт упоминается кратко:

«Война на Украине перевернула европейский миропорядок. Мы видим будущее Украины как нейтрального государства за пределами НАТО и ЕС», — говорится в программе.

В своей предвыборной программе партия призывает возобновить торговые отношения с Россией. Кандидат в канцлеры Германии от АдГ Алис Вайдель заявляла, что в случае ее избрания собирается возобновить эксплуатацию «Северного потока».

Читайте также:

Шольц заблокировал военную помощь Украине на €3 млрд

Профессор Еремина: Европа медленно сползает в кризис из-за конфликта на Украине

В экс-главу Минфина Германии бросили муляж торта на предвыборном мероприятии
#конфликт
#европа
#война
#партия
#отношения
#депутат
#германия
#выборы
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские штурмовики уничтожили бойцов «Азова»* при освобождении села Шевченко
11 января 2025, 22:56

Фото: istockphoto/zabelin

Российские бойцы уничтожили боевиков националистического батальона «Азов»* во время освобождения села Шевченко в Донецкой Народной Республике. В штурме населённого пункта участвовали военнослужащие 74-й штурмовой бригады 41-й армии.
Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира взвода 3-го батальона штурмовиков Василий Бураков. По его словам, во время штурма им противостояли бойцы батальона «Азов»* и штурмового батальона «Скала».

«Несмотря на их опыт, как говорят, что это элитные подразделения, мы дали им хороший бой — враг был повержен», — сказал российский солдат.

Во время зачистки двух домов, где находились до 16 военнослужащих ВСУ, была захвачена украинская рация. Российские бойцы слушали эфир и знали, куда противник стягивает резервы для проведения контратак. Координаты предавались артиллерии, которая накрывала скопление противника.

Во время зачистки населённого пункта в подвалах наши бойцы часто находили мирных жителей, в основном — пожилого возраста. На вопрос российских военных, почему они не эвакуировались, они говорили, что не хотели оставлять свои дома и что они не нужны Украине.

Читайте также:

SHOT: Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Курской области

Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

ВС РФ держат под огневым контролем основные пути ВСУ к Часов Яру


* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#село
#дома
#новости
#всу
#солдат
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Богомаз: Три жителя Брянской были ранены при обстреле ВСУ
11 января 2025, 21:35

Фото: istockphoto/Sergii Tverdokhlibov

ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. В результате ранения получили трое мирных жителей.
Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. В своём телеграм-канале он добавил, что все пострадавшие были экстренно доставлены в медицинское учреждение, им оказана вся необходимая помощь.

Кроме того, по словам губернатора, серьёзные повреждения получило административное здание в селе. В настоящее время продолжается обследование территории, на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Климовский район — один из шести районов Брянской области, имеющих общую границу с Украиной. Он граничит с территорией Черниговской области и постоянно подвергается обстрелам.

Читайте также:

ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в ДНР

Хинштейн: ВСУ обстреляли Беловский район Курской области после боя курантов

ВСУ атакуют Донецк дальнобойными ракетами HIMARS
#помощь
#пострадавшие
#здание
#сотрудники
#брянская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Курской области
11 января 2025, 14:49

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили очередной населённый пункт в Курской области. Речь идёт о селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе.
В штурме села принимали участие подразделения группировки войск «Север» и 155-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ, сообщает телеграм-канал SHOT. Российские части отбили все контратаки противника. В ходе боёв ВСУ потеряли до 100 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены пять боевых бронированных машин, несколько бронетранспортёров (БТР), боевую машину пехоты (БМП) Bradley и бронеавтомобиль «Козак».

По данным телеграм-канала, российские военные не только установили полный контроль над селом Николаево-Дарьино, но и произвели зачистку населённого пункта. В министерстве обороны РФ данную информацию пока не подтвердили.

Читайте также:

Подполье: ВС РФ нанесли удар по центру пополнения ВСУ в Полтавской области

Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

ВС РФ держат под огневым контролем основные пути ВСУ к Часов Яру
#военные
#контроль
#всу
#вс рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
За «Пятёрочку»: Посмеявшийся над магазином в Судже солдат ВСУ взят в плен
Посмеявшийся над магазином «Пятёрочка» в Судже солдат ВСУ взят в плен
11 января 2025, 14:16

Фото: istockphoto/Diy13

Военнослужащий ВСУ, посмеявшийся по время вторжения в Курскую область нал ассортиментом в магазине «Пятерочка» в Судже, попал в плен.
Телеграм-канал SHOT сообщил, что 35-летний Андрей Матвиенко из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады взят в плен бойцами российской групп «Север». Это произошло у хутора Бердин в Большесолдатском районе Курской области.

На допросе Матвиенко заявил, что был призван в ВСУ насильно, ему угрожали отнять дом, если он будет избегать мобилизации. Также военнослужащий утверждает, что якобы непосредственно не принимал участия в боевых действиях, а «прятался в подвалах».

После вторжения ВСУ в Курскую область Матвиенко снял видео, в котором заявлял, что «заехал в "Пятерочку"», ассортимент в которой «не очень».

Читайте также:

Истерика и интимные видео: под Курском взяли в плен «ведьм» ВСУ, решивших убивать русских

Литовский наемник продавал «трофеи» из Курской области через соцсети

Военкоры заявили о гибели чемпиона Украины по ММА в Курской области
#дом
#видео
#всу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполье: ВС РФ нанесли удар по центру пополнения ВСУ в Полтавской области
11 января 2025, 13:01

Фото: istockphoto/Zeferli

Один из центров, куда отводят подразделения ВСУ для пополнения и переформирования, мог попасть под российский ракетный удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что «прилетело», по косвенным данным, именно по центру, где потрёпанные на передовой украинские подразделения получают пополнения. Об этом говорит тот факт, что около десятка тяжело раненых военнослужащих привезли в городскую больницу, выселив оттуда гражданских пациентов. Лебедев подчеркнул, что в составе пополнений есть и иностранные военные, направляемые в части ВСУ в качестве командиров.

Кроме того, по словам подпольщика, ракетные удары были нанесены по складам автосборочного завода в Кременчуге Полтавской области, а также по военным аэродромам — в Мартыновке в Николаевской области, в Канатово и Александрии в Кировоградской области и по закрытому аэропорту в пригороде Черкасс.

Читайте также:

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по базе боевиков ВСУ под Николаевом

В Ивано-Франковской области атаковали Бурштынскую ТЭС

ВС РФ ударили по военному аэродрому в Полтавской области
#военные
#новости
#всу
#склад
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилось видео последствий удара дрона ВСУ по жилому дому в Котовске
11 января 2025, 12:39

Фото: istockphoto/rancho_runner

Украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в городе Котовск Тамбовской области в ночь на 11 января. Повреждено несколько квартир, в одной из них обрушился балкон.
Взрыв был такой силы, что вылетели стёкла даже в окнах соседних домов, сообщает телеграм-канал SHOT, сопроводив пост соответствующим видео. Территория вокруг двух домов на Колхозной улице, подвергшихся атаке, оцеплена. На месте дежурят сотрудники полиции и Росгвардии, работают экстренные службы.

Жильцы повреждённых квартир временно разместились у родственников и соседей. По последним данным, в результате взрывов пострадали 11 человек, им оказана медицинская помощь. Подчёркивается, что жизни пострадавших ничто не угрожает. Они получили лёгкие ранения, в основном — порезы от разлетевшихся осколков стёкол.






Читайте также:

Массированная атака российской территории дронами и сдача позиций ВСУ: последние новости СВО

Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников

БПЛА разрушил балкон в пятиэтажке Тамбовской области, пострадали люди
#помощь
#видео
#взрыв
#пост
#человек
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Войска группировки «Центр» освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
11 января 2025, 12:37

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска взяли под контроль село Шевченко в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» также нанесли поражение подразделениям четырех бригад противника в районах Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого. Уточняется, что в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли около 535 боевиков, три автомобиля, а также танк Leopard.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Минобороны: Штатное оружие позволяет снайперам ВС РФ поражать цели сквозь стены

В Крыму раскрыли, чем помощь Запада обернется для Украины

Глава Якутии Николаев подарил нож бойцу, победившему в рукопашной солдата ВСУ
#днр
#вс рф
#спецоперация
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате