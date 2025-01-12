В Киеве ПВО отражает атаку БПЛА без включенных сирен о воздушной тревоге

Фото: iStock/Harry Wedzinga
В Киеве средства ПВО отражают атаку беспилотников, при этом сирены о воздушной тревоге не были включены. Об этом пишет издание «Страна».
«В Киеве слышна работа ПВО. Идёт налёт беспилотников», — пишут в telegram-канале.
Как отмечает ТАСС, предупреждение о воздушной атаке в городе не действует. Тревога была отменена за пол часа до начала удара БПЛА. При этом сирены работают в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. Также тревога объявлена в некоторых районах Черкасской области.
Читайте также:
С осени на Украине резко выросли дезертирства в рядах ВСУ
Российские штурмовики уничтожили бойцов «Азова»* при освобождении села Шевченко
Подполье: ВС РФ нанесли удар по центру пополнения ВСУ в Полтавской области
Иван Мусатов