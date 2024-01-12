«Дебилы нами управляют»: Офицер ВСУ Касьянов про украинских чиновников

Специалист по разработке и производству БПЛА, офицер ВСУ Юрий Касьянов заявил, что дроны для украинской армии закупают чиновники, совершенно в этом не разбирающиеся. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Radio NV.
Касьянов подчеркнул, что им остро не хватает технических знаний. По словам украинского военного, многие из ответственных за беспилотную авиацию ВСУ не имеют никакого представления о производстве и разработке дронов. В связи с этим Киев приобретает БПЛА у перекупщиков, которые занимаются сборкой зарубежных моделей.
При этом в стране есть настоящие производители, однако из-за кумовства среди чиновников к ним не обращаются. Аналогичная ситуация сложилась и в сфере радиоэлектронной борьбы, добавил Касьянов.
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При этом в стране есть настоящие производители, однако из-за кумовства среди чиновников к ним не обращаются. Аналогичная ситуация сложилась и в сфере радиоэлектронной борьбы, добавил Касьянов.
«Давайте прямо говорить: у нас дилетантизм просто зашкаливает. Просто дебилы нами управляют», — заключил офицер.\
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Диана Аванесян