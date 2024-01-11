ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Донецке

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Украинские военные обстреляли несколько многоквартирных домов в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что удары по жилому сектору были произведены ракетами с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
В результате были зафиксированы многочисленные попадания в здания, что привело к разрушению квартир, появлению локальных возгораний и повреждениям газопроводов.
Один из очевидцев события Станислав рассказывает, что выглянул в окно, чтобы посмотреть, откуда доносится шум. Во дворе он увидел факел и сразу понял, что повреждён магистральный трубопровод. По его оценке, было повреждено как минимум 14 квартир в доме напротив.
Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, за минувшие сутки ВСУ 22 раза обстреливали территорию республики, выпустив при этом 68 снарядов. В настоящий момент известно о двух раненых, а также повреждении трёх жилых домов.
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В результате были зафиксированы многочисленные попадания в здания, что привело к разрушению квартир, появлению локальных возгораний и повреждениям газопроводов.
Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, за минувшие сутки ВСУ 22 раза обстреливали территорию республики, выпустив при этом 68 снарядов. В настоящий момент известно о двух раненых, а также повреждении трёх жилых домов.
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Анастасия Чинкова