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ВСУ обстреляли многоквартирные дома в Донецке

11 января 2024, 21:15
Фото: iStock/Standart

Фото: iStock/Standart

Украинские военные обстреляли несколько многоквартирных домов в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что удары по жилому сектору были произведены ракетами с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

В результате были зафиксированы многочисленные попадания в здания, что привело к разрушению квартир, появлению локальных возгораний и повреждениям газопроводов.


Один из очевидцев события Станислав рассказывает, что выглянул в окно, чтобы посмотреть, откуда доносится шум. Во дворе он увидел факел и сразу понял, что повреждён магистральный трубопровод. По его оценке, было повреждено как минимум 14 квартир в доме напротив.

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, за минувшие сутки ВСУ 22 раза обстреливали территорию республики, выпустив при этом 68 снарядов. В настоящий момент известно о двух раненых, а также повреждении трёх жилых домов.

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#спецоперация
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Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
11 января 2024, 21:31

Фото: iStock/Olena_Z

Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров.
Отмечается, что 11 января законопроект представили в Верховной раде, после чего его направили на доработку.

Умеров подчеркнул, что в новой редакции проекта закона о мобилизации были учтены все замечания и пожелания, принятые при прошлых обсуждениях. Все эти предложения были в рабочем порядке согласованы с депутатами в ходе заседаний комитета по нацбезопасности, обороне и разведки.

Глава украинского оборонного ведомства добавил, что законопроект уже готов к рассмотрению в кабмине.

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#законопроект
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Медведев раскрыл, чем был впечатлён киевский режим
Медведев: число добровольцев в ВС РФ впечатлило киевский режим
11 января 2024, 20:02

Фото: сайт Кремля

Число россиян, которые добровольно отправились в зону спецоперации впечатлило киевский режим. Такое заявление сделал замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в рамках своего выступления на совещании по вопросам доукомплектования армии России контрактниками.
«Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление», - заявил Медведев.

Ранее Медведев также сообщил, что представил российскому президенту Владимиру Путину доклад о производстве вооружений в стране. Он отметил, что по итогам доклада Путин дал указание по вооружениям. Исходя из него, рабочая группа продолжит в текущем году контролировать выполнение плана поставок наиболее востребованного оружия, а также будет заниматься вопросами его производства.

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#путин
#медведев
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В Минобороны Украины представили второй образец женского бронежилета
11 января 2024, 18:28

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

В Минобороны Украины представили уже второй образец бронежилета для женщин. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Напомним, 28 декабря стало известно, что на Украине сертифицировали первый бронежилет для женщин-военнослужащих весом 10,5 кг. Его разработала компания «Украинская броня». Женская версия отличается от мужской изогнутой наружу бронеплитой, зауженными плечами и расширенными низом.

Второй женский бронежилет укомплектован тремя демпферными подушками разных размеров. Благодаря этому его можно подогнать под анатомические особенности каждой женщины.

Кроме того, для защиты паховой области разработана дополнительная сумочка с мягким баллистическим пакетом. Вес бронежилета - от 10,5 кг. Он будет зависеть от комплектации.

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#женщины
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#сво
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Бойцы ВСУ на БМП атаковали российских пограничников из РПГ в Курской области
11 января 2024, 18:19

Фото: iStock/Denniro

Трое украинских военных ворвались на БМП в лесополосу у российской границы в Курской области и атаковали пограничников из РПГ, после двух выстрелов они были оперативно ликвидированы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, атака произошла 11 января около 14.00 на границе Сумской и Курской областей. Трое украинских военных на БМП на высокой скорости заехали в лесополосу рядом с селом Рогозное и дважды успели выстрелить из РПГ по позициям российских пограничников. Один снаряд попал в поле, второй также не достиг своей цели. Российские военные оперативно вычислили и накрыли группу украинских бойцов плотным обстрелом.

Огонь прекратился, а из лесополосы БМП с украинскими военными не выехала. Их судьба пока остается неизвестной.

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#беспилотник
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#вс рф
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Российский солдат Бабка рассказал, как 10 дней выживал в окопе с бойцом ВСУ
11 января 2024, 18:18

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военнослужащий ВС РФ с позывным Бабка рассказал, как 10 дней выживал в окопе под Артёмовском с раненым украинским бойцом, в интервью для Telegram-канала Mash.
«Жили мы с ним, пытались выживать. У нас ни воды не было, еда была солёная», — прокомментировал ситуацию Бабка.

Военный рассказал, что во время штурма получил ранение и потерял сознание. Когда он очнулся, то смог доползти до блиндажа, где уже находился раненый солдат ВСУ.

Бабка вспоминает, что его сосед разговаривал исключительно на украинскм, а вот матерился на русском, в адрес сослуживцев, которые бросили его умирать.

Украинец скончался на третий день, а сам Бабка пробыл в окопе целых 10 дней и смог дождаться российских военных, которые обнаружили его и эвакуировали.

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#всу
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Запад поставляет Украине ракетные комплексы времён Афганской войны
CNN: запад поставляет Киеву ПЗРК Stinger времён Афганской войны
11 января 2024, 17:51

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Западные союзники Украины поставляют Вооружённым силам государства переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger времён конфликта в Афганистане. Об этом сообщает телекомпания CNN.
В беседе с журналистами украинские военные рассказали, что им предоставили ракетные комплексы, которые были произведены в период войны в Афганистане 1979-1989 годов. Тогда боевые действия велись с участием Ограниченного контингента советских войск в Афганистане и местных моджахедов.

ПЗРК Stinger используются для поражения летательных объектов, таких как самолёты, вертолёты и беспилотники. Армия США начала использовать такое вооружение в 1981 году.

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Названо российское оружие, ставшее проблемой для ВСУ
BI: российские планирующие авиабомбы стали проблемой для ВСУ
11 января 2024, 17:45

Фото: iStock/Евгений Биятов

Планирующие авиабомбы ВС РФ стали серьезной проблемой для ВСУ. Об этом пишет Business Insider.
«Это мощное оружие стало головной болью для украинских войск на поле боя», — говорится в статье.

Автор пояснил, что истребители могут сбрасывать планирующие авиабомбы на удаленном расстоянии от цели, а не над ней. Таким образом, эффективность ПВО снижается.

Также в материале уточняется, что эти бомбы практически невозможно перехватить из-за недолгого времени полета и небольшой радиолокационной заметности. Автор также обратил внимание, что ВС ВСУ часто выражают свои опасения в связи с применением Россией планирующих бомб.

Накануне сообщалось, что уже в текущем году Ростех приступит к серийному производству новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» после успешных испытаний. Она создана для поражения бронетанковой техники. Также она может уничтожать наземные радиолокационные станции, пункты управления энергетических установок и ЗРК. Предварительно, эту бомбу не видят радары. Она может долететь до цели и раскрыться в нужное время. В случае, если поражающий элемент не сработал по цели, он самоуничтожится.

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#пво
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Украинский беспилотник попытался атаковать Калужскую область
Губернатор Шапша: В калужской перехватили украинский беспилотник
11 января 2024, 17:32

Фото: iStock/sommersby

В небе над Калужской областью был перехвачен украинский беспилотник. Об этом заявил глава региона Владислав шапша.
«В Жиздринском районе сегодня также силами ПВО был подавлен беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3», - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на месте падения вражеского дрона работают оперативные службы региона.

11 января днем Шапша также сообщал, что над техническим сооружением насосной станции произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. При этом, по словам главы Калужской области, возгорания после взрыва не последовало. Пострадавших также нет.

При этом утром 11 января в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска попытались атаковать с помощью беспилотников три российских региона.

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Медведев вновь заговорил о возможном применении РФ ядерного оружия
Медведев ответил Игнату на угрозу уничтожения пусковых установок С-300 в России
11 января 2024, 17:05

Фото: сайт Кремля

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Украину, что в случае атак на территории России, она будет в праве использовать ядерное оружие для своей защиты.
Напомним, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украине на хватит сил сбивать все российские ракеты С-300 и отметил, что лучше всего уничтожить пусковые установки на территории России.

«Тут отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией – это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что враги России «рискуют нарваться» на ответные действия со стороны России, согласно пункту «г» статьи 19 ядерной доктрины. Таким образом, РФ может использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против страны, когда под угрозу поставлено само существование государства.

По словам Медведева, это не право на самооборону, а прямое основание для использования ядерного оружия против угрожающего государства.

«Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве», - заключил Медведев.

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#ядерное оружие
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