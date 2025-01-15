DeepState: Войска ВС РФ освободили на Донбассе 11 населённых пунктов за 10 дней

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Российские войска за последние десять дней взяли под свой контроль 11 населённых пунктов на территории Донбасса. Самой болезненной для ВСУ стала, конечно, потеря города Курахово.
Об этом пишет телеграм-канал «Политика Страны», опираясь на данные украинского аналитического проекта DeepState. Согласно сводкам проекта, российские войска также выбили подразделения Вооружённых сил Украины из населённых пунктов Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.
Кроме того, части ВС РФ продвинулись в Часовом Яре, где им удалось установить контроль над Октябрьским и Новым районом, а также закрепиться в центральной части города. Отмечается также, что российские войска продолжают наступление к югу от Курахово и севернее Новоелизаветовки.
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Александр Бойцов