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ВС РФ взяли Красноармейск (Покровск – украинское название) в полуокружение. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко с трибуны Верховной рады.
«Сегодня утром я вернулся с фронта. Покровск в полуокружении», — заявил Порошенко.
Кроме того, по его словам, украинская группировка в Курской области находится в крайне тяжелом положении. Экс-президент Украины отметил, что ВСУ остро не хватает беспилотников и систем РЭБ, а также техники для строительства оборонительных сооружений.
Ранее журнал Der Spiegel сообщал, что ВС РФ продолжают продвижение вперёд и сдвигают фронт всё дальше на запад, поэтому они близки к полному освобождению территорий ДНР и ЛНР.
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Элина Позднякова