ВС РФ ликвидировали командование президентской бригады ВСУ

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Ударом ВС РФ уничтожено командование 1-й Президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко Национальной гвардии Украины уничтожено в результате удара российской армии в районе Красноармейска (Покровск – украинское название). Об этом сообщает «Военное обозрение».
«Находит своё подтверждение информация о том, что несколько дней назад российские Вооружённые силы нанесли результативный удар по командному пункту в районе Красноармейска», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российской разведке удалось установить, где находится командование президентской бригады ВСУ, после чего по месту был нанесен удар. В результате были ликвидированы офицеры командования 1-й бригады НГУ «Буревий» («Ураган») – полковник Дмитрий Пермяков и майор Андрей Перепечко. Вместе с ними также уничтожили других офицеров, в том числе ответственных за постановку радиоэлектронных помех.
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Элина Позднякова