Российские миномётчики сорвали ротацию ВСУ под Работино — видео

Видео: Минобороны России
Военнослужащие миномётной батареи 71-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Днепр» сорвали ротацию штурмовой группы Вооружённых сил Украины.
Боевики пытались быстро и незаметно пробраться к своим через поле, где ржавела подбитая ранее западная техника, передаёт официальный телеграм-канал министерства обороны РФ. Однако противник не учёл, что остовы танков и бронемашин служат отличным пристрелочным ориентиром для артиллеристов и миномётчиков.
Именно возле подбитой техники бойцы российского миномётного расчёта подловили украинских военнослужащих и накрыли их метким одиночным выстрелом. Ротация противника была сорвана. Перемещаться по пристрелянному российскими миномётчиками полю солдаты ВСУ больше не захотели. А пытавшиеся сделать это ранее уже не могли.
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Александр Бойцов