Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российские миномётчики сорвали ротацию ВСУ под Работино — видео

Российские миномётчики сорвали ротацию ВСУ под Работино — видео

Российские миномётчики метким огнём сорвали ротацию ВСУ в районе Работино
15 апреля 2024, 20:02

Видео: Минобороны России

Военнослужащие миномётной батареи 71-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Днепр» сорвали ротацию штурмовой группы Вооружённых сил Украины.


Боевики пытались быстро и незаметно пробраться к своим через поле, где ржавела подбитая ранее западная техника, передаёт официальный телеграм-канал министерства обороны РФ. Однако противник не учёл, что остовы танков и бронемашин служат отличным пристрелочным ориентиром для артиллеристов и миномётчиков.

Именно возле подбитой техники бойцы российского миномётного расчёта подловили украинских военнослужащих и накрыли их метким одиночным выстрелом. Ротация противника была сорвана. Перемещаться по пристрелянному российскими миномётчиками полю солдаты ВСУ больше не захотели. А пытавшиеся сделать это ранее уже не могли.

Читайте также:

Кимаковский: в Часове Яре первую линию обороны ВСУ держат новобранцы

В Славянске ударом ВКС РФ уничтожили около 60 наемников и офицеров ВСУ

Российский снайпер ликвидировал солдата ВСУ с расстояния в несколько километров
#техника
#солдаты
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Defence 24: Планирующие бомбы ВС РФ неуязвимы для украинских систем ПВО
15 апреля 2024, 21:29

Фото: iStock/Alexyz3d

Планирующие бомбы ВС РФ, которые оснащены унифицированным модулем планирования и коррекции, являются серьёзной угрозой для ВСУ. Об этом пишет Defence 24.
«Проблема из-за российских планирующих бомб и, как следствие, вопрос борьбы с их носителями, вскоре станут ключевыми для ВСУ», — пишут авторы.

В публикации говорится, что Россия в течение последних нескольких месяцев нарастила использование планирующих бомб, дающих возможность тактической авиации атаковать цели, при этом оставаясь вне досягаемости ПВО Украины. Отмечается, что российским бомбам удаётся делать это эффективно.

«Чтобы им противостоять, украинцы подтянули свою ПВО ближе к линии фронта, из-за чего она сама стала целью для противника, что привело к потерям зенитных комплексов и радиолокационных станций», — заключили авторы Defence 24.

Читайте также:

На Украине признали огромные потери генерирующих мощностей

Российские миномётчики сорвали ротацию ВСУ под Работино — видео

На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу
#россия
#сотрудники
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине признали огромные потери генерирующих мощностей
Министр энергетики Украины признал огромные потери генерирующих мощностей
15 апреля 2024, 21:10

Фото: istockphoto/maki_shmaki

На встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе министр энергетики Украины Герман Галущенко признал огромные потери в генерирующих мощностях, оценив их объем до семи гигаватт.
«Мы подсчитали, что потеряли примерно до семи гигаватт в нашей системе. Это значительное количество генерирующей мощности», — сказал Галущенко журналистам.
Кроме того, он отметил, что несколько высоковольтных автотрансформаторов также были уничтожены. По словам министра, местное производство энергии в Харькове почти полностью разрушено.

Читайте также:

В Киеве испугались невидимой ракеты, разнесшей Трипольскую ТЭС

На Западе пришли к шокирующему выводу после уничтожения Трипольской ТЭС

ВС РФ уничтожили ТЭС под Киевом: куда еще долетели «Герани» и что потерял украинский олигарх
#производство
#ракеты
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу
На западе Украины сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу
15 апреля 2024, 19:29

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Закарпатской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) остановили и задержали молодого человека, после чего бросили его у границы со Словакией, пишет «Страна».
По словам жительницы Львова, ее парня остановили на блокпосте в закарпатском селе Нижние Ворота и затем выкинули в лесу у границы, где его задержали пограничники. Она рассказала, что они ехали вместе на автомобиле, и сотрудники ТЦК попросили молодого человека сесть в автобус, после чего его увезли в Мукачевский военкомат.

Там ему сказали, что его отправят на военно-врачебную комиссию. Однако, по словам девушки, его отвезли к границе со Словакией и выбросили в лесу в 200 метрах от границы, где его задержали пограничники.

Читайте также:

«Если не убежать, то уплыть»: Украинские пограничники задержали мужчин с резиновой лодкой

Посол РФ: Пограничники России размещены на армянской границе по просьбе Пашиняна

Украинские пограничники прикрыли канал перправки мужчин за рубеж
#автобус
#травма
#мужчина
#сотрудники
#мобилизация
#всу
#военкомат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Рады Безуглая: Киев сдал Крым и Донбасс еще 10 лет назад
15 апреля 2024, 19:21

Фото: istockphoto / Ekaterina Utorova

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинские власти сами сдали Крым и Донбасс еще десять лет назад. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат отметила, что это случилось тогда, когда украинские власти не решились ввести военное положение в стране, а начали военные действия против жителей восточных регионов.

Захватившие власть в республике в результате госпереворота 13 апреля 2014 года начали антитеррористическую операцию (АТО) против жителей Луганской и Донецкой республик, которые не согласились со сменой власти.

Безуглая охарактеризовала ситуацию с так называемой АТО как одно из самых катастрофических и позорных событий в истории республики.

«Киевские власти сдали России Крым и восток», — написала она на своей странице в соцсети Facebook*.

По ее словам, Порошенко сделал все, чтобы прийти к власти.

«Даже военное положение не ввели. Лоббировал как мог. А потом сразу уже сам сдавал, не дал идти на Луганск, освобождать дальше, гонялся за добровольцами, согласился на минские договоренности и так далее», — добавила депутат.

Напомним, что Крым присоединился к российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, когда большинство жителей поддержали воссоединение с Россией.

Читайте также:

На Украине раскрыли детали плана наступления на Крым

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами JROF HEF

Песков: Россия не может иметь на своих границах страны с планами отобрать Крым

*запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
#россия
#военные
#соцсети
#власть
#страны
#крым
#депутат
#донецк
#рф
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кимаковский: в Часове Яре первую линию обороны ВСУ держат новобранцы
15 апреля 2024, 18:57

Фото: istock /Anna_Anikina

В Часове Яре первую линию обороны ВСУ удерживают недавно мобилизованные российские военные. Об этом рассказал ТАСС советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский.
Командиры разных уровней ушли с переднего края. Отмечается, что на некоторых участках координация идет в режиме удаленки.

По словам Кимаковского, размещенная в Часове Яре украинская группировка каждый день несет большие потери.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Десант уничтожил в Часове Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ

В Часове Яре ликвидирован американский наемник ВСУ Седрик Хэмм

«Бреши будут увеличиваться»: В США осознали слабость ПВО ВСУ на фоне ситуации в Часов Яре
#владимир путин
#президент
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине предрекли завершение конфликта в случае войны Ирана и Израиля
«Страна.ua»: война между Ираном и Израилем может завершить конфликт на Украине
15 апреля 2024, 18:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Конфликт между Ираном и Израилем может привести к завершению боевых действий на Украине, считают авторы издания «Страна.ua».
По их мнению, с учетом перспективы вовлечения США в конфликт на Ближнем Востоке, американское правительство может прийти к выводу о необходимости прекращения военных действий на украинском фронте.

Они отмечают, что для США становится проблематичным военно-технически и финансово поддерживать два полномасштабных конфликта, особенно в контексте напряженной обстановки в Корее и Тайване.

Авторы предполагают, что американское правительство будет пытаться убедить Киев согласиться на прекращение боевых действий по линии фронта путем договоренностей с Москвой.

Читайте также:

Шольц предостерег Иран от новой атаки на Израиль

Макрон призвал изолировать Иран после атаки на Израиль

Иран во время ночной атаки выпустил 7 гиперзвуковых ракет по авиабазе в Израиле
#сша
#конфликт
#правительство
#иран
#киев
#шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Славянске ударом ВКС РФ уничтожили около 60 наемников и офицеров ВСУ
15 апреля 2024, 18:25

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

В Славянске были ликвидированы около 60 иностранных наемников и кадровых офицеров ВСУ в результате удара российской авиации, передает ТАСС со ссылкой на источник в органах безопасности.
«В момент авиационного удара на позиции в Славянске присутствовали кадровые офицеры Вооруженных сил Украины, включая высокопоставленных, а также наемники из-за рубежа. Среди них были граждане Франции, США и Грузии. Общее количество уничтоженных составило около 60 человек», — сообщил представитель силовых структур.
Он также отметил, что общее число присутствующих на позициях могло достигать до 100 человек.

Читайте также:

RusVesna: Бойцы ВС РФ уничтожили наемников из США, Ирландии и Азербайджана

МО РФ: Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ с помощью корректируемых бомб

Над Курской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
#сша
#человек
#всу
#вс рф
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска взяли село Семёновка в окрестностях Авдеевки
15 апреля 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные заняли село Семёновка в окрестностях Авдеевки. Об этом сообщили бойцы БАРС (боевого армейского резерва страны).
Информацию о том, что населённый пункт перешёл под контроль российской армии, также подтверждают военные корреспонденты, передаёт телеграм-канал «Mash на Донбассе». Уточняется, что занять последний опорный пункт Вооружённых сил Украины в этом районе удалось при содействии армейской авиации и артиллерии.

Ранее сообщалось о нанесении российскими войсками нескольких мощных ударов по позициям ВСУ в районе сёл Работино, Чкалово и Михайловка. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По словам главы региона, в результате этих атак противник потерял несколько бойцов, два автомобиля и другую технику.

Читайте также:

«Фейковый десант» ВСУ в Крынках и продвижение ВС РФ в Работино: последние новости СВО

Российский снайпер ликвидировал солдата ВСУ с расстояния в несколько километров

ВС РФ готовятся к окружению Работино, заявили в ВСУ
#губернатор
#военные
#контроль
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Администратор русской «Википедии» ликвидирован при отходе из Авдеевки
15 апреля 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинец Юрий Лущай, который на протяжении долгих лет являлся администратором русскоязычного раздела «Википедии», ликвидирован при отходе ВСУ из Авдеевки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов.
На сайте «Википедии» указано, что Юрий Лушай скончался от полученных ранений.

Напомним, что администратор русской «Википедии» воевал в составе ВС Украины с января 2023 года. С 28 марта его считали пропавшим без вести. Позднее выяснилось, что погиб он в тот же день. На его странице указано, что он сделал более 86 тыс правок, написал свыше 200 статей. Переработал полностью еще около 50. Последнюю правку украинец внес 25 марта.

Ранее сообщалось, что российские военные под Соледаром захватили американский дрон-корректировщик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Часове Яре ликвидирован американский наемник ВСУ Седрик Хэмм

Получивший от Зеленского Золотой крест боец ВСУ ликвидирован в Часовом Яре

В зоне СВО ликвидирован французский наёмник граф Адриен Бодон
#военные
#сво
#всу
#погибший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф