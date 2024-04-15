На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу

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В Закарпатской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) остановили и задержали молодого человека, после чего бросили его у границы со Словакией, пишет «Страна».
По словам жительницы Львова, ее парня остановили на блокпосте в закарпатском селе Нижние Ворота и затем выкинули в лесу у границы, где его задержали пограничники. Она рассказала, что они ехали вместе на автомобиле, и сотрудники ТЦК попросили молодого человека сесть в автобус, после чего его увезли в Мукачевский военкомат.
Там ему сказали, что его отправят на военно-врачебную комиссию. Однако, по словам девушки, его отвезли к границе со Словакией и выбросили в лесу в 200 метрах от границы, где его задержали пограничники.
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Артем Кузьмин