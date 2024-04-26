Defense TV: Российские «Искандеры» наносят большой ущерб ВСУ, заставая врасплох

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Российские военные зачастую застают врасплох противника, нанося двойные удары с использованием «Искандер». В результате Вооружённые силы Украины несут тяжёлые потери.
Об этом сообщили обозреватели YouTube-канала Defence TV. Поясняется, что тактика, известная как «двойной удар», подразумевает последовательный запуск нескольких ракет по определённой цели. Такие сдвоенные удары зачастую становятся неожиданностью для украинских военнослужащих и приводят к большим потерям, особенно если в районе цели атаки в большом количестве скопились солдаты ВСУ.
В публикации также отмечается, что Россия в последнее время нарастила производство ракет «Искандер», а это значит, что они ещё более активно будут применяться ВС РФ в зоне спецоперации.
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Александр Бойцов