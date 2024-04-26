Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Defense TV: Российские «Искандеры» наносят большой ущерб ВСУ, заставая врасплох

Defense TV: Российские «Искандеры» наносят большой ущерб ВСУ, заставая врасплох

26 апреля 2024, 08:28
Фото: istockphoto/PavelRodimov

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Российские военные зачастую застают врасплох противника, нанося двойные удары с использованием «Искандер». В результате Вооружённые силы Украины несут тяжёлые потери.


Об этом сообщили обозреватели YouTube-канала Defence TV. Поясняется, что тактика, известная как «двойной удар», подразумевает последовательный запуск нескольких ракет по определённой цели. Такие сдвоенные удары зачастую становятся неожиданностью для украинских военнослужащих и приводят к большим потерям, особенно если в районе цели атаки в большом количестве скопились солдаты ВСУ.

В публикации также отмечается, что Россия в последнее время нарастила производство ракет «Искандер», а это значит, что они ещё более активно будут применяться ВС РФ в зоне спецоперации.

Читайте также:

Удары по ЗАЭС, продвижение к Часов Яру, «Искандер» разнёс склад ВСУ: Последние новости СВО

ВС РФ нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в Запорожье из ОТРК «Искандер»

ОТРК «Искандер» доработали с учетом реалий СВО
#россия
#производство
#youtube
#солдаты
#всу
#вс рф
#удар
#ракета
Достижения.рф