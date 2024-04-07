ОТРК «Искандер» доработали с учетом реалий СВО

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Ракеты ОТРК «Искандер» были модернизированы с учетом опыта СВО. Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха Олег Рязанцев, пишет ТАСС.
Он пояснил, что доработка коснулась аэробаллистической ракеты комплекса.
Прежде сообщалось, что в зону проведения спецоперации увеличилась поставка такого вида вооружения в несколько раз.
Ранее стало известно, что российские ракеты «Циркон» стали настоящим фактором сдерживания Запада. О том, почему их применение считают стратегическим сигналом, читайте в материале «Радио 1».
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Прежде сообщалось, что в зону проведения спецоперации увеличилась поставка такого вида вооружения в несколько раз.
Ранее стало известно, что российские ракеты «Циркон» стали настоящим фактором сдерживания Запада. О том, почему их применение считают стратегическим сигналом, читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова