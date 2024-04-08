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ВС РФ нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в Запорожье из ОТРК «Искандер»

ВС РФ уничтожили склад беспилотников и цех по их производству в Запорожье
08 апреля 2024, 20:24

Видео: Минобороны РФ

Армия России нанесла мощный удар по складу, где хранились беспилотники для ВСУ. Также уничтожен цех по их сборке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Вооруженными Силами Российской Федерации в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожен склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что удар был нанесён в ответ на атаки ВСУ по российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики. Армия России ударила высокоточным оружием большой дальности.



Целями для российских военных становятся предприятия ВПК Украины, цеха по производству беспилотников и энергетические объекты, уточнили в ведомстве.

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«Не выдуманный сценарий»: Гросси предостерёг от катастрофы на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ЗАЭС была «довольно близка» к ядерной аварии
08 апреля 2024, 19:42

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Запорожская АЭС была «довольно близка» к ядерной аварии, с таким заявлением выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его цитирует Bloomberg.
«Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий», — сообщил Гросси.

Он также заявил, что поднимет ​вопрос о безопасности станции в ходе заседания Совбеза ООН.

Напомним, 7 апреля Запорожская АЭС была трижды атакована беспилотниками со стороны Вооружённых сил Украины. Один из ударов пришёлся на столовую станции, в которой пострадали три сотрудника. Киев свою причастность к атаке отрицает.

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#запорожская аэс
#всу
#магатэ
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«Освобождают ниши»: Дандыкин назвал возможную причину поведения ВСУ под Часов Яром
Дандыкин предположил, зачем ВСУ перебрасывают силы под Часов Яр
08 апреля 2024, 19:25

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские войска могут перебрасывать свои резервы под Часов Яр в попытке сдержать наступление ВС РФ, с таким предположением выступил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью для Lenta.ru.
«Если это на самом деле произошло, то это связано с тем, что сейчас враг перебрасывает резервы из Запорожья под Часов Яр. Если он это делает, значит, освобождаются определенные ниши, и наши ребята пользуются этим и идут вперед», — высказал своё предположение Дандыкин.

По его словам, у Вооружённых сил Украины не хватает ресурсов, чтобы сдерживать российские войска на всех направлеиях.

При этом, по словам Дандыкина, подобное поведение ВСУ говорит о скором получении хороших новостей российской стороной. Силы противника будут просто сломлены.

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#запорожская область
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Сапёры снимают растяжки в Авдеевке с помощью робота «Скорпиона»
08 апреля 2024, 19:20

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российские военные разминируют Авдеевку при помощи робота «Скорпион», об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нашим главным помощником являются робототехнические средства. В данном варианте представлена дистанционно управляемая машина «Скорпион». Основная ее задача как для помощников саперов — это траление «растяжек», — рассказал представитель международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Умный».

После того, как Вооружённым силам РФ удалось освободить Авдеевку 20 февраля 2024 года, специалисты приступили к разминированию города. Только за первый день было обезврежено более 200 мин, «растяжек» и различных самодельных взрывных устройств.

«Скорпион» весит не более 30 килограмм и может развивать скорость до 10 километров в час. Робот оснащён специальными камерами, которые могут помочь сапёру осмотреть подозрительный предмет, не приближаясь к нему.

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#всу
#авдеевка
#сво
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«Бреши будут увеличиваться»: В США осознали слабость ПВО ВСУ на фоне ситуации в Часов Яре
Forbes: Пилоты ВС РФ без опасений громят ВСУ ракетами малой дальности
08 апреля 2024, 19:06

Фото: iStock/e-crow

Российским военным удаётся наносить удары по украинским позициям с рекордно близкого расстояния из-за слабости ПВО ВСУ, об этом пишет американский журналист Дэвид Экс в своей статье для Forbes.
«Теперь некоторые российские истребители летают гораздо ближе к линии фронта и атакуют ракетами малой дальности», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Экс.

Отмечается, что ранее ВС РФ использовали крылатые бомбы, удары которыми наносятся с дальнего расстояния. Однако, из-за истощения запасов снарядов у Вооружённых сил Украины, российская армия способна бить по позициям ВСУ с всё более близкого расстояния.

«Эти бреши будут увеличиваться по мере того, как заканчиваются боеприпасы ПВО», — в завершении отметил обозреватель.

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#вс рф
#всу
#сво
#пво
#сша
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«Передвижной цирк Украины» получил бронь от мобилизации как критически важное предприятие
«Передвижной цирк Украины» признали критически важным предприятием
08 апреля 2024, 18:56

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Минкульт признал «Передвижной цирк Украины» критически важным предприятием, а значит что его сотрудники получат бронь от мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
В приказе украинского Минкульта «Передвижной цирк Украины» обозначили в качестве критически важного предприятия для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко уже подтвердил данную информацию. Он отметил, что подобное решение не является удивительным, так как происходящее на Украине с мобилизацией и бронью для военнообязанных «давно превратилось в цирк».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от депутатов Верховной Рады требуют в ближайшие дни принять законопроект о мобилизации. По его словам, четыре месяца – достаточный срок для обсуждения законопроекта, а депутаты «уже переборщили» с его рассмотрением.


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#украина
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РДК* прекратит боевые действия на территории РФ, чтобы почтить память погибших
В РДК* заявили о завершении «горячей фазы» боевых действий на территории РФ
08 апреля 2024, 18:20

Фото: iStock/Stadtratte

«Русский добровольческий корпус»* заявил, что завершает «горячую фазу» боевых действий на территории России для того, чтобы почтить память тех, кто был ликвидирован российскими силами при попытках прорвать российские границы.
«Горячая фаза ограниченной военной операции подошла к концу, и хотя наши группы ДРГ и спящие ячейки остаются в регионе, пришло время почтить память наших погибших бойцов», – говорится в Telegram-канале движения.

Напомним, украинские диверсанты предприняли несколько попыток атаковать российское приграничье в преддверии выборов президента России. 20 марта российские войска полностью уничтожили диверсантов в населенном пункте Козинка Белгородской области. Затем ВС РФ атаковали базы диверсантов в приграничном районе.

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*Признан террористической организацией и запрещен в РФ
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МИД РФ: Украина встала на путь ядерного террора
08 апреля 2024, 18:08

Фото: iStock/iDymax

Ударами по Запорожской АЭС Украина даёт понять, что встала на путь ядерного террора. Так в МИД РФ прокомментировали атаку ВСУ на ЗАЭС.
Напомним, 7 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке БПЛА по куполу шестого энергоблока. Сообщалось, что критических повреждений нет. Ранения получили три человека.

«Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, даёт понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, – лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты», — говорится в заявлении российского МИД.

Уточняется, что Россия согласилась на присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС для того, чтобы они чётко могли понимать, кто именно стоит за атаками на станцию. Теперь российская сторона ожидает от гендиректора Агентства публичной и исчерпывающе правдивой реакции.

Кроме того, в МИД РФ обвинили в атаках на ЗАЭС государства, которые передают Украине вооружение и разведданные. При этом российская сторона делает всё необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС.

В ведомстве подчеркнули, что все виновные в нападениях на российские ядерные объекты будут выявлены и понесут соответствующие наказания.

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#сша
#россия
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#киев
#магатэ
#заэс
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Французский политик Филиппо осудил Киев за удары по Запорожской АЭС
08 апреля 2024, 17:45

Фото: iStock/NiseriN

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал киевские власти за приказ ударить по Запорожской АЭС. Об этом он написал в соцсети Х.
Он подчеркнул, что Украина всячески отрицает свою причастность, обвиняя при этом Россию. Но Филиппо отметил, что ВС РФ уже второй год контролируют станцию, поэтому прошлые нападения точно совершала украинская сторона.

Также французский политик указал на сходства этих заявлений с фальшивыми опровержениями подрыва газопровода «Северный поток» и убийства журналистки Дарьи Дугиной.

Филиппо призвал остановить такие провокации путём прекращения финансовой и военной поддержки Украины, которая лишь усугубляет ситуацию.

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#франция
#украина
#запорожская аэс
#обстрел
#всу
#вс рф
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ВС РФ впервые применили автомат АМБ-17 в зоне СВО
08 апреля 2024, 17:09

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские добровольцы впервые применили автомат АМБ-17 в зоне специальной военной операции, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, оружие на тест-драйв получили бойцы воинского формирования «Эспаньола».

«Новинка — небольшая (длина 850 мм), лёгкая (2,9 кг) и бесшумная. Сделана под 30 патронов 9х39 и пойдёт на замену винтовкам ВАЛ и «Винторез», — уточнили в Mash.

Бойцы на видео, которые тестируют АМБ-17, рассказали, что эти винтовки очень компактные и эффективные, особенно в качестве второго оружия.

Ранее стало известно, что в зоне СВО используются автомобили, произведённые ​в 70-х годах прошлого века. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
#сво
#оружие
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