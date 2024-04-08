ВС РФ нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в Запорожье из ОТРК «Искандер»

Видео: Минобороны РФ
Армия России нанесла мощный удар по складу, где хранились беспилотники для ВСУ. Также уничтожен цех по их сборке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Вооруженными Силами Российской Федерации в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожен склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что удар был нанесён в ответ на атаки ВСУ по российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики. Армия России ударила высокоточным оружием большой дальности.
Целями для российских военных становятся предприятия ВПК Украины, цеха по производству беспилотников и энергетические объекты, уточнили в ведомстве.
Читайте также:
Российские военные уничтожили шесть танков ВСУ за минувшие сутки
После удара по промзоне в Часов Яре в сторону Славянска потянулись колонны «скорой помощи»
В Китае рассказали о несущей критическую угрозу ВСУ супербомбе
Элина Позднякова