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«Декабрь 2024 года»: в ВСУ назвали дату начала конца Курской авантюры

Pravda.Ru: в ВСУ назвали декабрь 2024 года началом конца Курской авантюры
Суджа (фото: Telegram @Hinshtein)

Суджа (фото: Telegram @Hinshtein)

Один из боевиков ВСУ назвал декабрь 2024 года началом конца Курской авантюры, так как именно тогда первый российский БПЛА уничтожил украинскую технику на единственном пути снабжения. Об этом сообщает Pravda.Ru. По его словам, к концу зимы «стало совсем плохо», российская армия освободила Свердликово и взяла под полный огневой контроль логистику ВСУ.
«Стаи российских дронов брали под прицел все, что двигалось по этой трассе, что очень затрудняло украинское снабжение. Не надо и говорить, что эвакуация раненых бандеровцев стала просто невозможной, а солдаты ВСУ на долгие недели застревали на своих позициях, не имея возможностей для выхода и ротации», — пишет издание.
Тем временем главный редактор журнала «Национальная оборона» и военный аналитик Игорь Коротченко рассказал, что сейчас происходит с военной техникой ВСУ, которую те бросают на поле боя. В беседе с RT эксперт назвал ее законными военными трофеями, которые представляют большой интерес для изучения сильных и слабых сторон и повышения эффективности борьбы с ними. По его словам, после эвакуации с фронта технику исследуют специалисты российского ОПК.
«Дальше это становится предметом анализа и в последующем улучшения наших систем поражения. Также наши профильные предприятия и институты, которые занимаются разработкой такой же техники, могут изучать ее на предмет возможного внедрения или анализа тех или иных технических решений», — пояснил Коротченко.
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«Вернется в состав РФ»: аналитик сделал неожиданное заявление о Киеве
Аналитик Матвийчук: Киев может вернуться в состав России
14 марта 2025, 23:49

Фото: iStock/Vadven

Из-за того, что на Украине подавлено протестное движение и страна увязла в болоте неонацизма, Киев может вернуться в состав России. Об этом заявил военный аналитик Анатолий МАтвийчук в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, возвращение Киева под российский контроль сейчас зависит не от РФ, а от внутриполитической ситуации на Украине.
«Мы видим, что протестного движения не наблюдается, страна погрязла в болоте неонацизма. Я не исключаю, что Киев все-таки вернется в состав России. Это наша территория, без нас ее делить никто не имеет права», — подчеркнул он.
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#рф
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«Выпускать нельзя»: аналитик объяснил, как следует поступить с ВСУ в Курской области перед перемирием
Аналитик Коротченко: нельзя выпускать ВСУ из Курской области перед перемирием
14 марта 2025, 23:38

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В связи с возможным 30-дневным перемирием следует решить вопрос с остающимися в Курской области подразделениями ВСУ, которые ни в коем случае не следует выпускать. Об том заявил военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, само перемирие в целом, как верно отметил президент России Владимир Путин, имеет множество нюансов, без разрешения которых прекращение огня не имеет смысла.
«Выпускать их нельзя. Либо надо принимать отдельные решения, что Россия даже в условиях перемирия продолжит свои военные действия на территории Курской области до полного уничтожения либо пленения украинской группировки. Словом, есть масса нюансов. Нас опять хотят обмануть, но мы должны это понимать и не дать Западу сделать это», — пояснил Коротченко в беседе с «Петербургским дневником».
Тем временем советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что командование ВСУ перебрасывает силы из Курской области к линии боевого соприкосновения в Донбассе. Как сообщают argumenti.ru, Кимаковский указал на штурмовые группы и подразделения БПЛА — именно они в первую очередь меняют место дислокации.
«В основном штурмовые группы и подразделения БПЛА, которые удалось вывести с курского направления, перебрасывают на южнодонецкое направление, под Красноармейск, Часов Яр, в район Константиновки и Красного Лимана», — приводит издание слова советника со ссылкой на ТАСС.
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Стало известно о желании Европы ввести новые санкции против РФ и о реакции США на это
Рубио: Европа выступила за новые санкции против России, но США против
14 марта 2025, 23:12

Фото: iStock/sb2010

Европейские страны планируют ввести новые санкции против России, однако США выступают против ужесточения ограничений на текущем этапе. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает ТАСС.
На встрече глав дипведомств стран «Большой семерки» (G7) в Канаде обсуждались возможные рестрикции в адрес Москвы. Европейские участники подтвердили намерение расширить действующие меры, что отразилось в итоговом коммюнике группы с угрозами новых шагов в случае отказа России от прекращения огня. Также упоминалось намерение усилить поддержку ​Украине.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон не может влиять на решения европейских партнёров.

«Что бы они ни решили и ни предприняли, мы не можем это контролировать», — пояснил он.
Уточняется, что США сохраняют возможность ужесточения давления, на РФ однако делают ставку на мирные переговоры между Москвой и Киевом. По мнению Вашингтона, новые ограничения могут осложнить диалог.

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#переговоры
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Глава МИД Британии Лэмми: РФ нужно прекратить огонь без каких-либо условий
14 марта 2025, 22:38

Фото: iStock/ 3dmitry

Российской Федерации необходимо принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий». Об этом объявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде, сообщила газета DailyMail.
«Я думаю, что существует единство в том, что сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна ее принять», — обратил внимание Лэмми.

Политик подчеркнул, что у союзников «Большой семерки» одно мнение, что российскому лидеру Владимиру Путину нельзя разрешить «менять правила игры».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что бойцы украинской армии (ВСУ) в Курской области будут уничтожены при отказе сложить оружие, но у Киева еще есть шанс их спасти.

Дмитрий Медведев объяснил, что на совещании Совета безопасности президент Российской Федерации Владимир Путин гарантировал жизнь бойцам Вооруженных сил Украины в Курской области, если они сложат оружие.

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#россия
#украина
#великобритания
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Bloomberg: США обсуждают с РФ возможное сотрудничество с «Газпромом»
14 марта 2025, 22:02

Фото: iStock/ Sven Loeffler

США обсуждают с Россией возможность будущего сотрудничества с энергетическим холдингом «Газпром» в международных проектах, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников РФ и Европы.
«США изучают возможности сотрудничества с энергетическим гигантом ПАО «Газпром» в рамках глобальных проектов <...> на фоне попыток посредничества в заключении мирного соглашения по Украине», — обратили внимание в сообщении.

Чиновники подчеркнули, что обсуждения между Российской Федерацией и США по этому вопросу находятся на начальной стадии. Однако «неясно, кто ведет переговоры и вовлечена ли администрация Трампа напрямую», подчеркнуло агентство.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация во взаимоотношениях России и США начинает меняться в лучшую сторону. В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ российский лидер уточнил, что процесс восстановления нормальных взаимоотношений между двумя государствами будет не то что непростым, а сложным, и к этому надо быть готовыми.

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