«Декабрь 2024 года»: в ВСУ назвали дату начала конца Курской авантюры

Суджа (фото: Telegram @Hinshtein)
Один из боевиков ВСУ назвал декабрь 2024 года началом конца Курской авантюры, так как именно тогда первый российский БПЛА уничтожил украинскую технику на единственном пути снабжения. Об этом сообщает Pravda.Ru. По его словам, к концу зимы «стало совсем плохо», российская армия освободила Свердликово и взяла под полный огневой контроль логистику ВСУ.
«Стаи российских дронов брали под прицел все, что двигалось по этой трассе, что очень затрудняло украинское снабжение. Не надо и говорить, что эвакуация раненых бандеровцев стала просто невозможной, а солдаты ВСУ на долгие недели застревали на своих позициях, не имея возможностей для выхода и ротации», — пишет издание.Тем временем главный редактор журнала «Национальная оборона» и военный аналитик Игорь Коротченко рассказал, что сейчас происходит с военной техникой ВСУ, которую те бросают на поле боя. В беседе с RT эксперт назвал ее законными военными трофеями, которые представляют большой интерес для изучения сильных и слабых сторон и повышения эффективности борьбы с ними. По его словам, после эвакуации с фронта технику исследуют специалисты российского ОПК.
«Дальше это становится предметом анализа и в последующем улучшения наших систем поражения. Также наши профильные предприятия и институты, которые занимаются разработкой такой же техники, могут изучать ее на предмет возможного внедрения или анализа тех или иных технических решений», — пояснил Коротченко.Читайте также:
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