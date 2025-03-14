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Жители Сумской области Украины не хотят покидать дома и ждут прихода ВС РФ

Рогов: жители Сумской области ждут прихода русских и отказываются покидать дома
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Жители Сумской области, которых должны эвакуировать, отказываются уезжать и ждут прихода российских сил. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Сумской области объявили обязательную эвакуацию жителей из восьми населенных пунктов в связи с обострением оперативной ситуации на территории региона. Эвакуация затронет сёла в Юнаковской и Миропольской территориальных общинах. Всего планируется вывезти 543 человека, включая детей.

«Поступила проверенная информация, подтвержденная мной также и в источниках противника, что большинство населения отказывается покидать свои дома в рамках принудительной эвакуации, пишут письменные заявки на отказ, так как ждут русских», — сказал Рогов.

Напомним, Сумская область Украины граничит с Курской, которая сейчас активно освобождается от оккупации ВСУ. Также поступают сообщения, что российские бойцы зашли на украинскую территорию.

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#рогов
«ДДД»: Российские войска освободили деревню Рубанщина в Курской области
14 марта 2025, 19:11

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные освободили деревню Рубанщина в Суджанском районе Курской области. Этот населённый пункт находится в непосредственной близости от трассы Суджа - Юнаковка.
Об этом сообщил телеграм-канал «Друг для друга». Официального подтверждения освобождения деревни российскими войсками со стороны министерства обороны РФ пока не было. Отмечается, что по трассе Суджа - Юнаковка отдельные разрозненные группы ВСУ ещё пытались прорваться в Сумскую область Украины. Теперь они будут окончательно лишены такой возможности. После взятия Рубанщины российские войска установили над дорогой полный огневой контроль

На территории этой деревни находится памятник архитектуры XIX века — старинная усадьба купцов Тахтамировых. Украинские оккупанты устроили в историческом здании военный объект.

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Политолог раскрыл содержание конверта, переданного Путиным Трампу через спецпосланника США
Политолог Мухин: Путин мог передать Трампу в конверте условия по перемирию
14 марта 2025, 17:51

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков. По его словам, представитель Вашингтона передал «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин, в свою очередь, передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для президента США ДональдаТрампа.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с «Радио 1» заявил, что американская сторона радужно и феерично описывает свой успех.

«Подозреваю, что послание, которое везет Уиткофф, носит прагматичный характер. Конечно, было бы здорово сделать приятно Дональду Трампу, чтобы он себе поставил галочку за то, что помирил Россию и Украину. Но, к сожалению, дела так просто не делаются. Этот конфликт развязали США, а сейчас они пытаются вырядиться в белую одежду миротворцев и делают вид, что все решилось», — сообщил эксперт.

По его словам, Владимир Путин довольно четко дал понять, что у России есть ряд условий.

«Я подозреваю, что там, внутри, в этом конверте, эти условия предлагаются вниманию президента США, который, как я опять подозреваю, немножечко подвиснет. Не получится решить одним щелчком эту наболевшую проблему», — прокомментировал политолог.

Он добавил, что Дональд Трамп привык в шоу показывать успешного бизнесмена, поэтому сейчас воображает себя человеком, который может решить проблему одним поднятием телефонной трубки — голливудский нарратив, который не работает.

«Встреча президентов США и РФ состоится, когда будет понятно, о чем договариваться. Когда на столе возникнут серьезные документы, которые можно будет подписать. Я думаю, что этим в ближайшее время и займутся лидеры», — объяснил Мухин.

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Гастроли по США, развод с дочерью миллиардера и упоминание в списке Forbes: куда исчез Семен Слепаков*?
14 марта 2025, 17:16

Семен Слепаков* (Фото: ВКонтакте @semenslepakov)

Семен Слепаков* всегда открыто высмеивал актуальные темы, но о своей личной жизни предпочитал не распространяться. О расставании с супругой Кариной он сообщил только спустя почти год. Впервые о разводе юмориста заговорила Ксения Собчак весной 2019 года, однако позже она признала свою ошибку и заявила, что Слепаков* по-прежнему счастлив с Кариной Аванесян.
Теперь поклонникам остается лишь гадать, предсказала ли Собчак расставание пары или же была в курсе их семейных проблем. Что на самом деле произошло в отношениях сценариста и дочери миллиардера Игоря Аванесяна, читайте в материале «Радио 1».

Дипломы экономиста и филолога

Семен Слепаков* появился на свет в Пятигорске в семье интеллигентов: его отец был профессором кафедры экономики, а мать — кандидатом филологических наук. Творческая атмосфера окружала его с детства: дедушка по линии отца также преподавал, а двоюродный брат Яков Костюковский прославился как драматург. Возможно, именно от него Семен* унаследовал талант сценариста.

С ранних лет Семена* отдали в музыкальную школу, но занятия фортепиано не вызвали у него интереса. Гораздо больше юношу привлекали гитары и песни «Битлз», а также творчество Владимира Высоцкого. При выборе вуза он не стал полагаться на свои увлечения и в итоге получил дипломы экономиста и филолога.

Слепаков* рассказал, что у него было четыре товарища, с которыми они учились в одном классе. У них была крепкая дружба, общие интересы и привязанность. Когда пришло время выбирать, куда поступать, выяснилось, что один из них хотел на юридический факультет, другой собирался в Москву, третий — еще куда-то. Однако он уговорил их поступать всем вместе на один факультет. Основной мотивом его решения было желание не расставаться с друзьями.

КВН

Парень, вдохновленный французским языком, планировал поступить в Сорбонну и начал собирать материал для диссертации в аспирантуре. Однако его планы изменились, когда он начал играть в КВН.

В 2000 году он стал капитаном команды «Сборная Пятигорска», которая через четыре года выиграла чемпионат Высшей лиги. Затем он переехал в Москву, где вместе с Гариком Мартиросяном запустил проект «Наша Russia» и выступал на сцене Comedy Club.

Семен Слепаков* (Фото: ВКонтакте @semenslepakov)

Настоящая находка

Слепаков* стал настоящей находкой для телеканала ТНТ: он занимался продюсированием и написанием сценариев для таких проектов, как «Универ», «Домашний арест» и «Окаянные дни», а также создавал юмористические песни.

Зрителям особенно запомнились его композиции, прозвучавшие в Comedy Club, такие как «Жопа растет», «Бабушка-трансформер» и «Залепи свое дуло». У артиста были и запоминающиеся дуэты — с Мариной Кравец он исполнял «Разговор мужа с женой», а с Григорием Лепсом — песню «Очень красивая». Неудивительно, что к 2017 году популярный бард активно снимался в рекламе.

Споры в сети

Сатира Семена Слепакова* иногда вызывала споры, особенно его песня о Чемпионате мира по футболу, которую многие считали оскорбительной для российских игроков. Однако его карьера развивалась успешно: он гастролировал по США, выступал в престижных концертных залах России и записывал альбомы. Его успех подтвердило попадание имени в списки Forbes.

Личная жизнь

Семен Слепаков* встретил Карину Аванесян на звездной вечеринке в 2012 году, между ними возникла любовь с первого взгляда. Они вскоре поженились на закрытой свадьбе в Италии. Карина, дочь миллиардера Игоря Аванесяна, отличалась скромностью и успешной карьерой в бизнесе отца. Несмотря на слухи о мезальянсе из-за разницы в возрасте и статуса, Семен* сам обеспечивал себя. О его семейной жизни известно немного, но говорили, что Игорь Аванесян изначально был против их союза.

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Измены супруге

Семен Слепаков* стал объектом слухов о изменах после того, как его заметили в компании Светланы Ходченковой на премии GQ. Актриса объяснила, что они просто работали вместе и обсуждали гипотетический роман в шутливом ключе.

Ксения Собчак на шоу «Привет, Андрей!» добавила интриги, заявив, что Слепаков* недавно развелся, но позже опровергла свои слова в соцсетях, заявив, что ошиблась.

Причины развода

Поклонники Семена Слепакова* начали подозревать о его расставании с Кариной после интервью, в котором комик появился без обручального кольца и говорил о трудностях в личных отношениях. Он намекнул на статус холостяка.

Позже артист подтвердил, что давно не состоит в браке, не вдаваясь в подробности. Вскоре появились различные версии причин разрыва, включая отсутствие общих детей, угасание чувств и измену.

Фото: iStock/Rawf8

Появились версии о возможной измене, а также, что еще до знакомства с Кариной он был влюблен в костюмера Наталью. Знакомые утверждают, что между ними сохранялись чувства, и возможен новый роман. Сам Слепаков* не раскрывает детали разрыва.

Слепаков* сегодня

В апреле 2023 года Минюст России включил Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов. В ведомстве отметили, что артист получал финансирование от зарубежных источников, выступал против специальной военной операции на Украине и делал негативные высказывания о гражданах России. В настоящее время он проживает в Израиле.

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*внесен в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года.
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«Пощадить их»: Стало известно, о чем Трамп попросил Путина на переговорах
Трамп попросил Путина пощадить ВСУ в Курской области
14 марта 2025, 17:04

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth, что накануне состоялись его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которого попросил пощадить подразделения ВСУ, окруженные в Курской области.
По словам американского лидера, переговоры с Путиным были хорошие и продуктивные. Трамп отметил, что есть большая вероятность окончания конфликта.

«Но прямо сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся в очень сложном и уязвимом положении. Я настоятельно попросил президента Путина пощадить их жизни», — отметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что это «была бы ужасная бойня, подобных которой не было со времен Второй мировой войны», и призвал Путина сохранить жизни украинским военным.

Согласился ли Путин на просьбу Трампа, пока неизвестно.

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#сша
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#трамп
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Трамп заявил, что в четверг поговорил с Путиным
14 марта 2025, 16:47

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что накануне провел продуктивные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
«Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть большая вероятность, что эта ужасная, кровопролитная война наконец закончится», — написал Трамп в соцсети Truth.

Он также отметил, что на сегодняшний день тысячи украинских боевиков находятся в полном окружении в Курской области, их положение сложное и уязвимое. Так, Трамп отметил, что настоятельно попросил Путина «пощадить их жизни».

«Это была бы ужасная бойня, подобных которой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их Бог!» — заключил Трамп.

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#война
#трамп
#переговоры
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