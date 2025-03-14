Жители Сумской области Украины не хотят покидать дома и ждут прихода ВС РФ

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Жители Сумской области, которых должны эвакуировать, отказываются уезжать и ждут прихода российских сил. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Сумской области объявили обязательную эвакуацию жителей из восьми населенных пунктов в связи с обострением оперативной ситуации на территории региона. Эвакуация затронет сёла в Юнаковской и Миропольской территориальных общинах. Всего планируется вывезти 543 человека, включая детей.
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«Поступила проверенная информация, подтвержденная мной также и в источниках противника, что большинство населения отказывается покидать свои дома в рамках принудительной эвакуации, пишут письменные заявки на отказ, так как ждут русских», — сказал Рогов.Напомним, Сумская область Украины граничит с Курской, которая сейчас активно освобождается от оккупации ВСУ. Также поступают сообщения, что российские бойцы зашли на украинскую территорию.
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Элина Позднякова