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Из-за того, что на Украине подавлено протестное движение и страна увязла в болоте неонацизма, Киев может вернуться в состав России. Об этом заявил военный аналитик Анатолий МАтвийчук в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, возвращение Киева под российский контроль сейчас зависит не от РФ, а от внутриполитической ситуации на Украине.
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«Мы видим, что протестного движения не наблюдается, страна погрязла в болоте неонацизма. Я не исключаю, что Киев все-таки вернется в состав России. Это наша территория, без нас ее делить никто не имеет права», — подчеркнул он.Читайте также:
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Данил Пономарев