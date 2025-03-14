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В связи с возможным 30-дневным перемирием следует решить вопрос с остающимися в Курской области подразделениями ВСУ, которые ни в коем случае не следует выпускать. Об том заявил военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, само перемирие в целом, как верно отметил президент России Владимир Путин, имеет множество нюансов, без разрешения которых прекращение огня не имеет смысла.
«Выпускать их нельзя. Либо надо принимать отдельные решения, что Россия даже в условиях перемирия продолжит свои военные действия на территории Курской области до полного уничтожения либо пленения украинской группировки. Словом, есть масса нюансов. Нас опять хотят обмануть, но мы должны это понимать и не дать Западу сделать это», — пояснил Коротченко в беседе с «Петербургским дневником».Тем временем советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что командование ВСУ перебрасывает силы из Курской области к линии боевого соприкосновения в Донбассе. Как сообщают argumenti.ru, Кимаковский указал на штурмовые группы и подразделения БПЛА — именно они в первую очередь меняют место дислокации.
«В основном штурмовые группы и подразделения БПЛА, которые удалось вывести с курского направления, перебрасывают на южнодонецкое направление, под Красноармейск, Часов Яр, в район Константиновки и Красного Лимана», — приводит издание слова советника со ссылкой на ТАСС.Читайте также:
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