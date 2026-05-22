«Делать мученицу»: Глава ФПБК призвал не жалеть Пугачёву после её фото с тростью

22 мая 2026, 13:07

Глава ФПБК Бородин отказался жалеть уехавшую из России Аллу Пугачёву

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что не станет жалеть певицу Аллу Пугачёву. Ранее в интернете опубликовали снимки, на которых бывшая легенда советской эстрады шла по улице, сгорбившись и опираясь на трость.





В беседе с NEWS.ru Бородин отметил, что не может простить исполнительнице её антироссийские поступки. Он подчеркнул: в стране есть люди более старшего возраста, которые действительно заслуживают жалости и сочувствия благодаря своим героическим заслугам перед Отечеством.

«Это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны специальной военной операции. Их я буду жалеть и говорить о них говорить какие-то добрые слова. А то, что Алла Борисовна делает в отношении нашей страны... Ну, я считаю, что здесь её жалеть в принципе нельзя. Нельзя давать такую возможность, чтобы её жалеть и делать из неё мученицу, какую она из себя делает. Я думаю, что это неправильно будет», — заключил глава ФПБК.