Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Российские военные делают все возможное, чтобы освободить Курскую область от украинских боевиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков. Мы не сомневаемся, что так и будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям», — заявил Песков.
При этом он не стал называть примерные сроки по полному освобождению Курской области от украинских боевиков.
Напомним, российские бойцы сейчас ведут в российском приграничье самое мощное контрнаступление с начала вторжения украинской армии.
Напомним, около 800 российских штурмовиков вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода ещё советских времён «Уренгой — Помары — Ужгород». За два дня они прошли более 15 километров под землёй, а потом ещё два дня отдыхали и ждали подходящего момента для атаки. Бойцы ВС РФ вызвали настоящую панику в тылу противника, освободили промзону в городе начали бои в частном секторе.
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Элина Позднякова