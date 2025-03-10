«Делают все возможное»: В Кремле оценили контрнаступление ВС РФ в Курской области

Второй секретарь посольства Великобритании в Москве и муж другого британского дипломата лишены аккредитации в России за выявленные признаки разведывательно-подрывной работы на территории РФ. Они должны будут покинуть страну в течение двух недель. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.