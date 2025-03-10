Прорыв ВС РФ в Судже, бои в Курской области, контратаки в Торецке: последние новости СВО

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Российские войска продолжают наступление на стратегически важных направлениях, достигая успехов в продвижении и подавлении позиций вооружённых сил Украины. В ответ на это ВСУ увеличивают обстрелы гражданских объектов, включая ракетные удары HIMARS по рынку в Больших Копанях. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
Все территории к северу от Казачьей Локни были утрачены ВСУ. В настоящее время российские войска проводят зачистку в этом районе. Однако украинские формирования оказывают сопротивление и за последние сутки провели две контратаки. Одна из них была предпринята в районе Мелового с целью выбить российские силы с занятых позиций.
Основным опорным пунктом ВСУ остаётся Казачья Локня. По мнению военблогеров, удерживать этот населённый пункт долго украинские силы не смогут, так как он географически отрезан от Суджи разрушенными мостами через реку Локня. На участке фронта в районе Суджи линия проходит по реке. Южнее Суджи гарнизоны Махновки и Колмаков оказались в полукотле, однако украинские военные не покидают свои позиции и надеются на деблокирующий удар со стороны Суджи.
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На флангах Суджанского выступа продолжаются бои в районе Басовки и западнее Меловой. Российские войска выбили ВСУ с лесистых холмов, получив плацдарм для удара на Олешню.
Херсонское направление
Ночь на Херсонском направлении прошла под интенсивным артиллерийским огнём. Противник обстрелял Цюрупинск, нанося удары по жилым районам. В ответ российские силы открыли огонь по выявленным позициям ВСУ, уничтожив в районе Ивановки шведский болотоход — специализированную технику для передвижения по болотистой местности. Однако утром ВСУ нанесли новый удар: две ракеты HIMARS, выпущенные по рынку в селе Большие Копани, привели к гибели мирных жителей. Точное число погибших и раненых пока уточняется, но известно, что атака произошла в разгар выходного дня, когда рынок был заполнен людьми.
Фото: iStock/Olena Bartienieva
Запорожское направление
На Запорожском направлении российские войска воспользовались ослаблением позиций ВСУ, вызванным переброской их подразделений под Покровск. Мотострелковое подразделение ВС РФ продвинулось на 1,5 км севернее Работино в сторону Новоданиловки, расширив свою зону контроля. Успех стал возможен благодаря слаженным действиям пехоты и поддержке артиллерии, которая подавила сопротивление противника.
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Торецкое направление
На Торецком направлении российские силы проводят контратаки с целью восстановления контроля над ранее утраченной территорией. В Щербиновке, Петровке и микрорайоне Забалка идут ожесточённые бои. Противник активно использует бронегруппы, пытаясь прорвать оборону российских войск. Одна из таких групп была уничтожена в центре Торецка: российские силы оперативно отреагировали на возникшую угрозу, ликвидировав как технику, так и личный состав противника.
Часовоярское направление
В районе Часова Яра российские войска возобновили наступление после короткой оперативной паузы. Подразделения укрепились в микрорайоне Западный, преодолевая сопротивление ВСУ. Продвижение стало возможным благодаря точечным артиллерийским ударам и поддержке с воздуха, что позволило сломить оборонительные позиции противника. Этот успех укрепляет позиции российских войск в стратегически важном районе, открывая новые возможности для дальнейшего давления на ВСУ.
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