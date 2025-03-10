Прорыв ВС РФ в Судже, бои в Курской области, контратаки в Торецке: последние новости СВО

На предстоящих переговорах между США и Украиной не будет присутствовать Владимир Зеленский. Британский аналитик Александр Меркурис заявил на YouTube, что отсутствие Зеленского связано с его нежеланием заключить мир, что может привести к изоляции украинской делегации, пишет РИА Новости.