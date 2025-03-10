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Прорыв ВС РФ в Судже, бои в Курской области, контратаки в Торецке: последние новости СВО

Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска продолжают наступление на стратегически важных направлениях, достигая успехов в продвижении и подавлении позиций вооружённых сил Украины. В ответ на это ВСУ увеличивают обстрелы гражданских объектов, включая ракетные удары HIMARS по рынку в Больших Копанях. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Все территории к северу от Казачьей Локни были утрачены ВСУ. В настоящее время российские войска проводят зачистку в этом районе. Однако украинские формирования оказывают сопротивление и за последние сутки провели две контратаки. Одна из них была предпринята в районе Мелового с целью выбить российские силы с занятых позиций.

Основным опорным пунктом ВСУ остаётся Казачья Локня. По мнению военблогеров, удерживать этот населённый пункт долго украинские силы не смогут, так как он географически отрезан от Суджи разрушенными мостами через реку Локня. На участке фронта в районе Суджи линия проходит по реке. Южнее Суджи гарнизоны Махновки и Колмаков оказались в полукотле, однако украинские военные не покидают свои позиции и надеются на деблокирующий удар со стороны Суджи.

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На флангах Суджанского выступа продолжаются бои в районе Басовки и западнее Меловой. Российские войска выбили ВСУ с лесистых холмов, получив плацдарм для удара на Олешню.



Херсонское направление


Ночь на Херсонском направлении прошла под интенсивным артиллерийским огнём. Противник обстрелял Цюрупинск, нанося удары по жилым районам. В ответ российские силы открыли огонь по выявленным позициям ВСУ, уничтожив в районе Ивановки шведский болотоход — специализированную технику для передвижения по болотистой местности. Однако утром ВСУ нанесли новый удар: две ракеты HIMARS, выпущенные по рынку в селе Большие Копани, привели к гибели мирных жителей. Точное число погибших и раненых пока уточняется, но известно, что атака произошла в разгар выходного дня, когда рынок был заполнен людьми.

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Запорожское направление


На Запорожском направлении российские войска воспользовались ослаблением позиций ВСУ, вызванным переброской их подразделений под Покровск. Мотострелковое подразделение ВС РФ продвинулось на 1,5 км севернее Работино в сторону Новоданиловки, расширив свою зону контроля. Успех стал возможен благодаря слаженным действиям пехоты и поддержке артиллерии, которая подавила сопротивление противника.

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Торецкое направление


На Торецком направлении российские силы проводят контратаки с целью восстановления контроля над ранее утраченной территорией. В Щербиновке, Петровке и микрорайоне Забалка идут ожесточённые бои. Противник активно использует бронегруппы, пытаясь прорвать оборону российских войск. Одна из таких групп была уничтожена в центре Торецка: российские силы оперативно отреагировали на возникшую угрозу, ликвидировав как технику, так и личный состав противника.



Часовоярское направление


В районе Часова Яра российские войска возобновили наступление после короткой оперативной паузы. Подразделения укрепились в микрорайоне Западный, преодолевая сопротивление ВСУ. Продвижение стало возможным благодаря точечным артиллерийским ударам и поддержке с воздуха, что позволило сломить оборонительные позиции противника. Этот успех укрепляет позиции российских войск в стратегически важном районе, открывая новые возможности для дальнейшего давления на ВСУ.

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#атака
Алаудинов назвал исторической успешную операцию по «броску через трубу» ВС РФ в Судже
Алаудинов: Успешный «бросок через трубу» в Судже — историческая военная операция
10 марта 2025, 09:05

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Успешная операция частей Вооружённых сил РФ по прорыву в захваченную украинскими боевиками Суджу является исторической с военной точки зрения. Об этом заявил командир батальона спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он написал в своём телеграм-канале, что нестандартное решение российских военных использовать многокилометровые подземные коммуникации для выхода в тыл противнику войдёт не только в различные методические пособия для спецслужб, но и в учебники по новейшей истории России. Военачальник подчеркнул, что штурмовики ВС РФ проявили находчивость и бесстрашие, а их исторический «бросок через трубу» способен оказать влияние на весь ход спецоперации.

Напомним, около 800 российских добровольцев из штурмового подразделения вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода ещё советских времён «Уренгой — Помары — Ужгород». За два дня бойцы преодолели более 15 километров под землёй, а потом ещё два дня отдыхали и ждали подходящего момента для атаки. Закрепившись в лесополосе у выхода из трубы, российские военные вызвали настоящую панику в тылу противника. В результате была полностью освобождена промзона в городе и бои начались уже в частном секторе.

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#военные
#трубы
#город
#пособия
#вс рф
#курская область
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Пушилин: ВСУ перебрасывают в ДНР подкрепления с курского направления
10 марта 2025, 08:43

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

На некоторых участках линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике заметно возросло количество контратак подразделений ВСУ. Это говорит о том, что противник активно перебрасывает в регион подкрепления.
Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. В своём телеграм-канале он указал на переброску сил ВСУ с курского направления как на наиболее очевидный вариант.

«Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с курского направления, потому что участились контратаки», — говорит Пушилин на размещённой в Telegram видеозаписи.

При этом руководитель республики в составе РФ обратил внимание на изменившийся характер противостояния на ряде направлений в течение последней недели. Речь, в частности, идёт о красноармейском и курахово-великоновоселковском, где противник, не жалея личного состава, раз за разом предпринимает попытки контратак.

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#telegram
#днр
#всу
#денис пушилин
#рф
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Зеленский не примет участия в переговорах США и Украины
Аналитик Меркурис: США изолируют украинскую делегацию от Зеленского
10 марта 2025, 08:14

Фото: iStock/Irina PiskovaOleksii Liskonih

На предстоящих переговорах между США и Украиной не будет присутствовать Владимир Зеленский. Британский аналитик Александр Меркурис заявил на YouTube, что отсутствие Зеленского связано с его нежеланием заключить мир, что может привести к изоляции украинской делегации, пишет РИА Новости.
По словам Меркуриса, США стремятся ограничить влияние европейских стран на украинскую сторону, а также намерены исключить самого Зеленского из процесса.

«Его даже не пригласили на такие важные переговоры», — отметил аналитик.

Он также добавил, что подобные шаги направлены на продвижение идеи срочных переговоров среди украинских властей.

Меркурис предположил, что после этих переговоров президент США Дональд Трамп может начать продвигать мнение, что требования России являются обоснованными и реальными. Это, по его мнению, может привести к ускорению процесса переговоров и изменению восприятия Украины как страны в сфере влияния Москвы.

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#президент
#днр
#пво
#переговоры
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Несколько жителей Хабаровска незаконно отмыли более 69 миллионов рублей
Прокуратура: несколько жителей Хабаровска отмыли более 69 миллионов рублей
10 марта 2025, 07:37

Фото: iStock/blinow61

Прокуратура Хабаровского края сообщила о возбуждении уголовных дел в связи с незаконным отмыванием более 69 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, установлено, что жители Хабаровска оформляли фиктивные договоры о многомиллионных займах между собой и компаниями, которые они возглавляют.

Сделки имели краткосрочный характер, а заемщики не располагали законными средствами для их выполнения. Прокуратура направила в суд три исковых заявления о признании сделок недействительными и взыскании незаконно полученных денежных средств в доход РФ. Рассмотрение исков находится под контролем надзорного ведомства.

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#сделки
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#рф
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ПВО перехватила девять украинских беспилотников за ночь
10 марта 2025, 07:23

Фото: iStock/NiseriN

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Из них три БПЛА были уничтожены над Самарской областью, два — в Воронежской области и два — в Орловской области. Также один беспилотник был сбит в Белгородской области и еще один — в Курской области.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В ДНР за неделю остановили 223 террористических атаки украинских дронов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#бпла
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