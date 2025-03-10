Пушилин: ВСУ перебрасывают в ДНР подкрепления с курского направления

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
На некоторых участках линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике заметно возросло количество контратак подразделений ВСУ. Это говорит о том, что противник активно перебрасывает в регион подкрепления.
Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. В своём телеграм-канале он указал на переброску сил ВСУ с курского направления как на наиболее очевидный вариант.
При этом руководитель республики в составе РФ обратил внимание на изменившийся характер противостояния на ряде направлений в течение последней недели. Речь, в частности, идёт о красноармейском и курахово-великоновоселковском, где противник, не жалея личного состава, раз за разом предпринимает попытки контратак.
Читайте также:
Бойцы ВС РФ освободили 32 населенных пункта в Курской области
ВСУ всеми силами пытаются удержать Часов Яр и перебрасывают туда резервы
Пушилин рассказал о восстановлении ДНР
«Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с курского направления, потому что участились контратаки», — говорит Пушилин на размещённой в Telegram видеозаписи.
При этом руководитель республики в составе РФ обратил внимание на изменившийся характер противостояния на ряде направлений в течение последней недели. Речь, в частности, идёт о красноармейском и курахово-великоновоселковском, где противник, не жалея личного состава, раз за разом предпринимает попытки контратак.
Читайте также:
Бойцы ВС РФ освободили 32 населенных пункта в Курской области
ВСУ всеми силами пытаются удержать Часов Яр и перебрасывают туда резервы
Пушилин рассказал о восстановлении ДНР
Александр Бойцов