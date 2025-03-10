ВСУ ошибочно нанесли удар HIMARS по своим позициям в Судже

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ВСУ случайно ударили из РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже Курской области. Об этом пишет Shot.
По данным издания, украинская армия потеряла связь со своими подразделениями, находящимися в Судже. ВСУ подумали, что на определённом участке в Судже уже работают российские штурмовики, и нанесли удар из РСЗО HIMARS, чтобы хоть немного приостановить мощное наступление ВС РФ.
Так, ВСУ выпустили несколько ракет по Судже и окраинам. Те, которые направлялись в сторону российских позиций, были сбиты, а вот одну намеренно сбивать не стали — она шла в сторону позиций ВСУ, где и взорвалась. Сейчас выясняется число погибших боевиков, убитых своими же.
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Так, ВСУ выпустили несколько ракет по Судже и окраинам. Те, которые направлялись в сторону российских позиций, были сбиты, а вот одну намеренно сбивать не стали — она шла в сторону позиций ВСУ, где и взорвалась. Сейчас выясняется число погибших боевиков, убитых своими же.
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Элина Позднякова