На Украине пограничник застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья

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Пограничник в Одесской области на юге Украины застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram-канале.
Уточняется, что инцидент произошел в тридцати километрах от границы с Приднестровьем, в селе Дементовка. Пограничники устроили автомобильную погоню за машиной 29-летнего жителя Одессы, который ехал в сторону границы. С ним находились ещё три пассажира.
После остановки машины один из пассажиров сбежал, однако сотрудник погранслужбы застрелил его. Через некоторое время издание проинформировало, что бежавшие от пограничников являлись дезертирами.
Компания мужчин самовольно оставила полигон в Подольском районе и пыталась сбежать в Приднестровье. По факту произошедшего начато расследование.
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После остановки машины один из пассажиров сбежал, однако сотрудник погранслужбы застрелил его. Через некоторое время издание проинформировало, что бежавшие от пограничников являлись дезертирами.
Компания мужчин самовольно оставила полигон в Подольском районе и пыталась сбежать в Приднестровье. По факту произошедшего начато расследование.
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Екатерина Коршунова