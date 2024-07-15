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ВС РФ прорывают оборону ВСУ под Торецком и зачищают Урожайное после освобождения. О том, где пытаются контратаковать ВСУ и что применила на фронте российская армия расскажет редакция «Радио 1».
Херсонское направление
ВСУ предприняли попытку высадки десанта на левый берег Днепра, но безуспешно. Вблизи населенного пункта Высокое российская армия нанесла удар по позициям противника с применением ФАБ-250.
Артемовское направление
ВС РФ идут в штурмы в Калиновке и в прилегающем к селу с юга лесном массиве. Стороны противостояния обмениваются взаимными артобстрелами.
Слобожанское направление
Ожесточенные бои продолжаются в Волчанске. Штурмовые группы заняли около половины агрегатного завода. ВСУ пытаются контратаковать, но сталкиваются со встречными ударами ВС РФ.
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Времьевское направление
Российская армия зачищает Урожайное от остатков украинского гарнизона после освобождения.
Авдеевское направление
На Авдеевском направлении развивается наступления российских войск в направлении Воздвиженки с опорой на Новоалександровку.
Торецкий фронт
ВСУ стягивают резервы в Нью-Йорк. ВС РФ удается закрепиться в населенном пункте и занять часть микрорайона Петровская Гора. Зафиксировано продвижение российских сил вглубь обороны противника. По информации телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВС РФ ворвались в пригород Торецка Железное.
Купянско-лиманское направление
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