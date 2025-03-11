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Делегация США опоздала на встречу с представителями Украины в Саудовской Аравии

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Делегация Соединенных Штатов задержалась на встречу с представителями Украины в Саудовской Аравии. Об этом сообщают украинские СМИ.
Уточняется, что встречу пришлось задержать на некоторое время. Американскую делегацию возглавляют госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Напомним, представители Соединенных Штатов и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта в город Джидде. Стороны обсудят механизмы по достижению временного прекращения огня и формированию основ для переговоров между Москвой и Киевом.

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#саудовская аравия
Американист объяснил позицию Трампа по разведданным для Украины
Американист Ярыгин: Трамп оказывает давление на Киев через передачу разведданных
11 марта 2025, 15:50

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину и Европу через решения по предоставлению Киеву американских разведданных. Об этом заявил политолог-американист Григорий Ярыгин. По его словам, глава США часто ведет переговоры именно таким образом — то оказывая давление, то смягчая его.
«Я думаю, что это в целом результат оказания давления на Украину и на европейцев. Потому что, отрезав поставку разведданных, можно обрушить всю обороноспособность Украины. <…> Возможно, какие-то разведданные были частично приостановлены, но едва ли полностью была проведена такая акция устрашения со стороны Трампа», — пояснил эксперт в разговоре с RT.
Тем временем американский финансист, миллиардер Рэй Далио поделился пессимистичными прогнозами об экономике США. По его словам, в скором времени страну ждет «экономический сердечный приступ», если Трамп не начнет бороться с дефицитом, который достиг 7,5% от ВВП, сообщает Pravda.Ru. Он обратил внимание на американский государственный долг, который за последние 25 лет вырос более чем в три раза — до 36,2 млрд долларов.
«Далио провел параллели между нынешней экономической ситуацией и прошлыми кризисами, как стагфляция 1970-х и Великая депрессия 1930-х годов. Он предупредил, что без корректирующих действий США могут столкнуться с высокими темпами инфляции и низким экономическим ростом», — отмечает издание.
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Журналист назвал последствия атаки со стороны ВСУ по Москве
Боуз: после атаки ВСУ по Москве ненависть к диктатуре Киева усилилась в России
11 марта 2025, 15:30

Фото: istockphoto/Diy13

Ненависть к диктатуре Киева усилилась в России после атаки со стороны ВСУ по Москве и Подмосковью. Такое мнение выразил в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Российские ПВО сбили 337 украинских беспилотников в ходе крупнейшей атаки в этом году. Эти беспилотники самолетного типа обошлись налогоплательщикам в США и ЕС не менее чем в 100 000 долларов каждый. Результат — пятеро погибших мирных жителей и еще большее неприятие киевской диктатуры российским обществом», — сказано в публикации.
Кроме того, Боуза заинтересовал вопрос, «возможны ли эти преднамеренные нападения на мирных жителей без использования спутниковой сети Starlink?».

Ранее сообщалось, что генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу показали последствия атаки со стороны ВСУ в Подмосковье. В частности, главу организации доставили в Видное.

Также стало известно об успехах ВС РФ в Донбассе.

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ВС РФ ворвались в Суджу, ВСУ пытаются бежать: что происходит в Курской области
ВСУ трижды пытались покинуть Курскую область за прошедшие сутки, но безуспешно
11 марта 2025, 15:21

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ трижды пытались покинуть Курскую область за прошедшие сутки, однако из-за сильных проблем со связью сделать этого не смогли. ВС РФ сократили кольцо окружения в Судже приблизительно до 2 км за минувшую ночь, сообщает Mash со ссылкой на российских бойцов.
По данным издания, ВСУ пытаются совершить организованное отступление. Большая часть боевиков сейчас прячется в домах, так как из-за отсутствия связи не может получить приказы от командования.

Отмечается, что в Судже уже начались активные бои в районе Замостья. Тем временем российские десантники наступают со стороны Лебедевки вдоль трассы Коренево — Суджа. Основной целью является выход к границам района Заолешенки, чтобы полностью перекрыть выход из Суджи для подразделений противника.

Политолог Сергей Марков опубликовал фото российского бойца у стеллы на въезде в Суджу, и выразил надежду на то, что город будет освобожден уже в ближайшее время.

«Армия России ворвалась в Суджу. И при удаче уже сегодня-завтра ВСУ могут быть выбиты из Суджи», — пишет Марков в Telegram-канале.

На сегодняшний день под контролем ВСУ остались Суджа, сёла Гоголевка, Гуево и Горналь и деревня Рубанщина.

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ВС РФ освободили населенный пункт Горького в ДНР
11 марта 2025, 15:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Армия России освободила населенный пункт Горького в ДНР. Об этом 11 марта сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Утром 11 марта Минобороны РФ также заявляло об освобождении 12 населенных пунктов Курской области бойцами подразделений группировки войск «Север». Так, по данным ведомства, за минувшие сутки освобождены: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

Операция по освобождению Курской области, а также территорий ДНР, ЛНР, ​Запорожской и Херсонской областей продолжается.

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Скончался еще один пострадавший при атаке БПЛА в Подмосковье, число жертв увеличилось до трех
Скончался третий пострадавший при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье
11 марта 2025, 14:10

Фото: iStock/sudok1

Скончался еще один пострадавший при массированной атаке украинских беспилотников на Подмосковье. Таким образом, общее число жертв увеличилось до трех. Об этом сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали всё, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потрясены и скорбим вместе с вами!» — написала Хрусталева в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что местные власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших.

Ранее сообщалось, что погиб 37-летний охранник «Мираторга», находящегося в Домодедове. Он вышел покурить на улицу во время прилёта вражеского беспилотника. Позже в больнице скончался 50-летний сотрудник «Мираторга». Врачи до последнего боролись за его жизнь и запускали его сердце четыре раза.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших от падения БПЛА в Подмосковье выплатят 1 млн рублей.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью в регионе сбили 91 беспилотник.

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