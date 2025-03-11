Делегация США опоздала на встречу с представителями Украины в Саудовской Аравии

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Делегация Соединенных Штатов задержалась на встречу с представителями Украины в Саудовской Аравии. Об этом сообщают украинские СМИ.
Уточняется, что встречу пришлось задержать на некоторое время. Американскую делегацию возглавляют госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
Напомним, представители Соединенных Штатов и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта в город Джидде. Стороны обсудят механизмы по достижению временного прекращения огня и формированию основ для переговоров между Москвой и Киевом.
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Напомним, представители Соединенных Штатов и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта в город Джидде. Стороны обсудят механизмы по достижению временного прекращения огня и формированию основ для переговоров между Москвой и Киевом.
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Екатерина Коршунова