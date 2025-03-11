Американист объяснил позицию Трампа по разведданным для Украины

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину и Европу через решения по предоставлению Киеву американских разведданных. Об этом заявил политолог-американист Григорий Ярыгин. По его словам, глава США часто ведет переговоры именно таким образом — то оказывая давление, то смягчая его.
«Я думаю, что это в целом результат оказания давления на Украину и на европейцев. Потому что, отрезав поставку разведданных, можно обрушить всю обороноспособность Украины. <…> Возможно, какие-то разведданные были частично приостановлены, но едва ли полностью была проведена такая акция устрашения со стороны Трампа», — пояснил эксперт в разговоре с RT.Тем временем американский финансист, миллиардер Рэй Далио поделился пессимистичными прогнозами об экономике США. По его словам, в скором времени страну ждет «экономический сердечный приступ», если Трамп не начнет бороться с дефицитом, который достиг 7,5% от ВВП, сообщает Pravda.Ru. Он обратил внимание на американский государственный долг, который за последние 25 лет вырос более чем в три раза — до 36,2 млрд долларов.
«Далио провел параллели между нынешней экономической ситуацией и прошлыми кризисами, как стагфляция 1970-х и Великая депрессия 1930-х годов. Он предупредил, что без корректирующих действий США могут столкнуться с высокими темпами инфляции и низким экономическим ростом», — отмечает издание.Читайте также:
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