«Тирания в упадке»: В Раде не оценили шутку Зеленского об отсутствии костюма

Владимир Зеленский
Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук раскритиковал шутку президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии костюма, опубликовав в своём блоге пост с подпиской про «тиранию в упадке».
Дмитрук сопроводил запись фрагментом выступления Зеленского на церемонии вручения Шевченковской премии, где тот саркастически извинился за повседневный наряд.
Один из репортёров прямо спросил Зеленского, есть ли у него костюм, на что президент Украины ушел от ответа. Ранее он говорил, что сменит свой «стиль» на политических встречах после окончания конфликта между РФ и Украиной.
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«Благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме», — сказал на записи Зеленский.В зале сначала повисла короткая неловкая пауза, затем раздались аплодисменты.
«На ваших глазах ТИРАНИЯ В УПАДКЕ», — написал Депутат Верховной Рады, реагируя на клип.Ранее, 28 февраля, во время встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, американские журналисты обратили внимание на непривычный для официальных мероприятий стиль украинского лидера.
Один из репортёров прямо спросил Зеленского, есть ли у него костюм, на что президент Украины ушел от ответа. Ранее он говорил, что сменит свой «стиль» на политических встречах после окончания конфликта между РФ и Украиной.
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Мария Моисеева