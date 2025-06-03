Делегация Украины на переговорах с РФ подключала внешнего участника по телефону

03 июня 2025, 13:16

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На прошедших в понедельник переговорах во время вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана один из украинских представителей отправил сообщение неизвестному получателю, а затем совершил звонок и даже включил громкую связь.