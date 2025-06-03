Делегация Украины на переговорах с РФ подключала внешнего участника по телефону
На прошедших в понедельник переговорах во время вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана один из украинских представителей отправил сообщение неизвестному получателю, а затем совершил звонок и даже включил громкую связь.
Всё это происходило прямо во время выступления и «под прицелом» прессы, сообщают РИА новости. Кому был совершён звонок — неизвестно, но без внимания он не остался.
Встреча России и Украины длилась больше часа во дворце Чираган. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта и договорились о масштабном обмене пленными.
В МИД Турции итоги двусторонней встречи оценили фразой «прошли не негативно», а сам президент Турции Эрдоган охарактеризовал их как великолепные.
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