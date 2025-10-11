«Дело не в киевском режиме»: экс-премьер Украины Азаров о зависимости страны от Запада

11 октября 2025, 15:45

Экс-премьер Украины Азаров: Киев не верит в себя и не принимает решений

Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС заявил, что руководство киевского режима не верит в собственные силы и фактически не принимает важных решений.