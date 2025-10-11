Достижения.рф

«Дело не в киевском режиме»: экс-премьер Украины Азаров о зависимости страны от Запада

Экс-премьер Украины Азаров: Киев не верит в себя и не принимает решений
Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС заявил, что руководство киевского режима не верит в собственные силы и фактически не принимает важных решений.



Он также отметил, что на ход переговоров по урегулированию конфликта сейчас существенно влияет изменение позиции Запада, связанное с переосмыслением позиции президента США Дональда Трампа. В настояще время американский лидер придерживается позиции НАТО.

Азаров считает, что именно эта поддержка Запада вселяет уверенность в противников России и позволяет им продолжать эксплуатировать конфликт. По его мнению, «дело не в киевском режиме».

Анастасия Чинкова

