«Дело не в киевском режиме»: экс-премьер Украины Азаров о зависимости страны от Запада
Экс-премьер Украины Азаров: Киев не верит в себя и не принимает решений
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС заявил, что руководство киевского режима не верит в собственные силы и фактически не принимает важных решений.
Он также отметил, что на ход переговоров по урегулированию конфликта сейчас существенно влияет изменение позиции Запада, связанное с переосмыслением позиции президента США Дональда Трампа. В настояще время американский лидер придерживается позиции НАТО.
Азаров считает, что именно эта поддержка Запада вселяет уверенность в противников России и позволяет им продолжать эксплуатировать конфликт. По его мнению, «дело не в киевском режиме».
Читайте также: