11 октября 2025, 14:44

Захарова: спикер МИД Украины Тихий перепутал факты об олимпийском перемирии

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера украинского внешнеполитического ведомства Георгия Тихого, обвинившего Россию в нарушении олимпийского перемирия. Её слова приводит ТАСС.





Захарова отметила, что Киев в очередной раз искажает исторические факты и игнорирует официальные международные заключения.



Дипломат напомнила, что в 2009 году независимая комиссия ЕС признала, что ответсвенность за развязывание конфликта на Южном Кавказе в 2008 году несёт режим Михаила Саакашвили, а не Россия.





«Поэтому именно преступное руководство Саакашвили нарушило олимпийское перемирие. Что касается «вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия», то, видимо, у него вообще всё в голове перепуталось», – отметила Захарова.