«У него вообще всё в голове перепуталось»: Захарова ответила спикеру МИД Украины
Захарова: спикер МИД Украины Тихий перепутал факты об олимпийском перемирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера украинского внешнеполитического ведомства Георгия Тихого, обвинившего Россию в нарушении олимпийского перемирия. Её слова приводит ТАСС.
Захарова отметила, что Киев в очередной раз искажает исторические факты и игнорирует официальные международные заключения.
Дипломат напомнила, что в 2009 году независимая комиссия ЕС признала, что ответсвенность за развязывание конфликта на Южном Кавказе в 2008 году несёт режим Михаила Саакашвили, а не Россия.
«Поэтому именно преступное руководство Саакашвили нарушило олимпийское перемирие. Что касается «вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия», то, видимо, у него вообще всё в голове перепуталось», – отметила Захарова.Таким образом она опровергла попытку украинской стороны обвинить Москву в несоблюдении принципов олимпийского перемирия. Поводом для дискуссии стало заявление Тихого о том, что Украина готова к прекращению огня на время Олимпийских игр 2026 года, если это будет поддержано международным сообществом.
Ранее с аналогичным призывом выступил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, подчеркнув, что Рим будет настаивать на временном прекращении всех военных конфликтов в период проведения Олимпиады.
В российском внешнеполитическом ведомстве подобные заявления сочли попыткой информационной манипуляции и напомнили, что именно Украина последовательно отказывается от мирных переговоров и продолжает военные действия, в том числе на фоне международных инициатив по деэскалации.