Дело об убийстве американского военкора Рассела Бентли направлено в суд

Рассел Бентли (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
В Донецке завершено расследование уголовного дела об убийстве ополченца из США, военного корреспондента Рассела Бентли, более известного под позывным Техас. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, установлены все лица, причастные к гибели военкора, и обстоятельства совершённого преступления. Обвинение предъявлено четверым российским военнослужащим: Виталию Вансяцкому, Владиславу Агальцеву, Владимиру Бажину и Андрею Иорданову.
Как установили следователи, Вансяцкий, Агальцев и Иорданов 8 апреля 2024 года применили по отношению к Бентли физическое насилие и пытки, повлёкшие его смерть. Затем они уложили тело военкора в автомобиль и подорвали его динамитной шашкой. На следующий день военнослужащий той же войсковой части Бажин по указанию Васняцкого переместил останки с места содеянного с целью сокрытия улик.
Рассел присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он принял православие и обвенчался с русской женщиной Светланой. Военкор говорил, что приехал на Донбасс, потому что восхищался стойкостью и мужеством местных жителей. Американец собирал и передавал гуманитарную помощь жителям Донбасса.
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Как установили следователи, Вансяцкий, Агальцев и Иорданов 8 апреля 2024 года применили по отношению к Бентли физическое насилие и пытки, повлёкшие его смерть. Затем они уложили тело военкора в автомобиль и подорвали его динамитной шашкой. На следующий день военнослужащий той же войсковой части Бажин по указанию Васняцкого переместил останки с места содеянного с целью сокрытия улик.
Рассел присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он принял православие и обвенчался с русской женщиной Светланой. Военкор говорил, что приехал на Донбасс, потому что восхищался стойкостью и мужеством местных жителей. Американец собирал и передавал гуманитарную помощь жителям Донбасса.
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Александр Бойцов