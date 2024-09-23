Военкор Стешин назвал причину убийства в ДНР американца Бентли

Фото: РИА Нововсти/Нина Зотина
Убийство американского корреспондента издания иновещания Sputnik Рассела Бентли с позывным Техас в Донецкой Народной Республике стало следствием «дьявольского стечения обстоятельств». Такое мнение высказал военкор Дмитрий Стешин.
Бентли жил в самом обстреливаемом районе Донецка, на Петровке, передаёт «КП». После очередной серии прилётов он подхватил аптечку и отправился к месту взрывов, как часто делал это и раньше — помогать раненым.
Человека с акцентом, в ковбойской «стенсоновской» шляпе (после демобилизации из батальона «Восток» в 2017 году Рассел носил только её) и назвавшего свой позывной Техас приняли за врага. Дальше всё пошло цепляться одно за другое и закончилось гибелью американца, который воевал ещё в Дебальцево и защищал военный аэропорт, с горечью констатировал военкор.
Рассел Бентли приехал на Донбасс в далёком 2014 году после того, как увидел ролик с последствиями удара по Луганску авиации ВСУ. На кадрах умирающая женщина с оторванными ногами просит у оператора телефон, чтобы позвонить дочке. Техас вступил в батальон «Восток», воевал на многих самых опасных участках. После демобилизации в 2017 году Бентли принял православие, женился на дончанке Людмиле, наладил канал гуманитарной помощи из США, сотрудничал с изданием иновещания Sputnik.
Виновные в гибели американца уже установлены и, конечно, будут наказаны. Но неприятный осадок и чувство нашей общей вины перед Техасом и теми, кто следует за ним, всё же останется, заключил военкор Стешин.
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Человека с акцентом, в ковбойской «стенсоновской» шляпе (после демобилизации из батальона «Восток» в 2017 году Рассел носил только её) и назвавшего свой позывной Техас приняли за врага. Дальше всё пошло цепляться одно за другое и закончилось гибелью американца, который воевал ещё в Дебальцево и защищал военный аэропорт, с горечью констатировал военкор.
Рассел Бентли приехал на Донбасс в далёком 2014 году после того, как увидел ролик с последствиями удара по Луганску авиации ВСУ. На кадрах умирающая женщина с оторванными ногами просит у оператора телефон, чтобы позвонить дочке. Техас вступил в батальон «Восток», воевал на многих самых опасных участках. После демобилизации в 2017 году Бентли принял православие, женился на дончанке Людмиле, наладил канал гуманитарной помощи из США, сотрудничал с изданием иновещания Sputnik.
Виновные в гибели американца уже установлены и, конечно, будут наказаны. Но неприятный осадок и чувство нашей общей вины перед Техасом и теми, кто следует за ним, всё же останется, заключил военкор Стешин.
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Александр Бойцов