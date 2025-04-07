Демидовка в серой зоне, бои в районе Поповки: последние новости из Белгородской области

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В Белгородской области постоянно меняется состояние линии боевого соприкосновения, Демидовка находится в серой зоне, а в Поповке продолжаются бои. Об этом сообщил в Telegram-канале российский военкор Семён Пегов.
«Продолжаются бои в районе Поповки, где ВСУ продолжают действовать малыми пехотными группами. Также, продолжается аккумуляция сил и средств противника в тыловых районах приграничья», — говорится в сообщении военкора.
Кроме того, Пегов сообщил, что на сегодняшний день ВС РФ проводят зачистку Демидовки. Однако, по его словам, состояние ЛБС на этом участке постоянно меняется, поэтому пока можно считать, что село находится в серой зоне.
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Элина Позднякова