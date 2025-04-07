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Демидовка в серой зоне, бои в районе Поповки: последние новости из Белгородской области

Военкор Пегов: линия фронта в Белгородской области стремительно меняется
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

В Белгородской области постоянно меняется состояние линии боевого соприкосновения, Демидовка находится в серой зоне, а в Поповке продолжаются бои. Об этом сообщил в Telegram-канале российский военкор Семён Пегов.
«Продолжаются бои в районе Поповки, где ВСУ продолжают действовать малыми пехотными группами. Также, продолжается аккумуляция сил и средств противника в тыловых районах приграничья», — говорится в сообщении военкора.

Кроме того, Пегов сообщил, что на сегодняшний день ВС РФ проводят зачистку Демидовки. Однако, по его словам, состояние ЛБС на этом участке постоянно меняется, поэтому пока можно считать, что село находится в серой зоне.

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Губернатор Белгородской области ввёл дистанционное обучение для школьников
В Ракитянском районе школьники будут учиться дистанционно
07 апреля 2025, 11:12

Фото: iStock/fizkes

В Ракитянском районе Белгородской области введён очно-дистанционный формат обучения для школьников из-за регулярных обстрелов региона со стороны Украины. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Все <…> подробности будут доведены заместителем губернатора—министром образования Белгородской области Андреем Викторовичем Милехиным, а также главой Ракитянского района Анатолием Викторовичем Климовым. Безусловно, мы, взрослые, должны в первую очередь заботиться о безопасности наших детей. Лучше мы перестрахуемся, но наши дети должны быть живыми и здоровыми», — написал глава региона.
Гладков отметил, что решение о выборе формата обучения в таком случае принимают родители школьников.

Накануне группа бойцов ВСУ попыталась проникнуть в населённый пункт Поповка (Белгородская область). Но российские военные быстро окружили их.

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Под Красноярском дочь бойца СВО перевела мошенникам полученные от папы деньги
07 апреля 2025, 11:12

Фото: istockphoto/artoleshko

В Красноярском крае девочка-школьница отдала мошенникам все накопленные деньги. Накануне её отец, сражающийся с врагами в зоне проведения специальной военной операции, перевёл дочери 2,4 миллиона рублей.
О случившемся рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. По словам подростка, ей позвонил неизвестный с номера, который также не определился, и сообщил, что аккаунт девочки на портале «Госуслуг» взломан. Доверчивая девочка, желая «спасти» свои сбережения, рассказала аферистам, что её отец участвует в боевых действиях и недавно перевёл ей на карту значительную сумму. Ранее нынешний сожитель матери ребёнка положил на этот же счёт миллион рублей.

«Чтобы завладеть сбережениями семьи участника СВО, злоумышленники создали в фейковом приложении известного банка декларацию и убедили девушку перечислить всю имеющуюся сумму по указанным в документе реквизитам», — пояснили в прокуратуре.

Легко подсчитать, что общий ущерб доверчивого подростка составил 3,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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Русские бойцы спасали жителей Суджи ещё до полного освобождения города от оккупантов — видео
Российские бойцы спасали жителей Суджи ещё за день до освобождения города
07 апреля 2025, 10:22

Фото: istockphoto/IherPhoto

Отдельные группы Вооружённых сил Украины ещё находились на западных окраинах города Суджа и даже пытались оказывать сопротивление. За день до того, как райцентр в Курской области был взят под полный контроль российскими войсками, было снято видео, где бойцы выводят из опасной зоны мирных жителей.
Соответствующую запись опубликовал телеграм-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны». На кадрах можно увидеть, как российские бойцы заходят в населённый пункт, выводят из домов местных жителей. Особенно тяжело, конечно, приходилось пожилым людям, которым порой даже трудно было передвигаться ​Группа украинских беспилотниковбез посторонней помощи.

Штурмовики ещё продолжали зачистку города, а на противоположном его конце уже полным ходом шла эвакуация мирных жителей. Один из бойцов с позывным Ангел признался, что стал смотреть на жизнь совсем по-другому после того, как увидел боль, страх, отчаяние и смерть. И спасение людей, в котором он тоже принимал участие.





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Теснение ВСУ к границам Курской и Белгородской областей, освобождение Басовки: последние новости СВО на 7 апреля
07 апреля 2025, 10:22

Фото: istockphoto/Pro2sound

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


В приграничных районах ВС РФ продолжают работу по вытеснению групп ВСУ с территории России. В населённом пункте Олешня, расположенном в восточной части, активные боестолкновения. Остатки украинской армии оказывают ожесточённое сопротивление, однако линия фронта постепенно сдвигается к границе.

В населённом пункте Гуево российские военные успешно закрепились в западной и южной частях населённого пункта. В окрестностях хутора Горналь и Горнальского монастыря, который стал оплотом для украинских военных, проводится операция по освобождению территории.

С мест приходят сообщения о больших потерях противника в селе Водолаги у Владимировки. Там в результате атаки российских беспилотников были ликвидированы две группы резервов противника, а также повреждена бронетехника.

Министерство обороны подтвердило, что Басовка в Сумской области перешла под контроль РФ. Кроме того, стало известно о зачистке территории между Басовкой и ГИС «Суджа» на расстояние до двух километров.

Боевики ВСУ использовали храм в Курской области как опорный пункт
Боевики ВСУ использовали храм в Курской области как опорный пункт

Белгородская область


Вчера группа бойцов ВСУ попыталась проникнуть в населённый пункт Поповка. Но российские военные быстро окружили их, и начали ликвидацию врага.

Украинские военные пытаются отступить от населенного пункта Демидовка, используя единственную дорогу, ведущую на юг. Однако они несут серьёзные потери из-за плотного огня со стороны российских войск.

Покровское направление


Российские штурмовые отряды вытеснили украинские войска к западу от Троицкого и продолжают наступление в направлении Орехово. В результате контрнаступления с западного направления ВСУ были вынуждены отступить из Солёного. В данный момент российские части продвигаются в направлении Новосергеевки, восстанавливая ранее утраченные позиции и укрепляя фланги в окрестностях Успеновки и Новоалександровки.

В районе населённых пунктов Удачное и Котлино, а также в Зверево и к северо-востоку от Песчаного продолжаются активные действия российских войск. Село Шевченко находится под контролем ВС РФ, несмотря на контратаки противника.
На восточной границе Покровска продолжаются напряжённые столкновения в окрестностях Тарасовки и в зоне, прилегающей к Зелёному Полю.

Часовоярское направление


В окрестностях Часов Яра российские военные завершили операцию по освобождению микрорайона Западный. Теперь они продвигаются к центру города. Северные и южные районы находятся под контролем войск РФ.

В окрестностях Ступочек продолжаются столкновения между противоборствующими сторонами. После того как попытки прорыва с применением бронетехники не увенчались успехом, ВСУ изменили тактику и начали отправлять небольшие группы пехоты. Авиация и артиллерия РФ атакуют по тылам противника, мешая перегруппировке.

Названо самое опасное оружие на российском бомбардировщике Ту-22М3
Названо самое опасное оружие на российском бомбардировщике Ту-22М3

Торецкое направление


В районе Торецка российские военные успешно ликвидировали так называемый «калиновский выступ». Они перерезали дорогу между Розовкой и Архангельским, тем самым нарушив логистику противника.

В Торецке подразделения ВС РФ вытеснили украинских военных с ключевых позиций в районе стадиона. В результате этого занято несколько высотных зданий, что позволяет лучше контролировать ситуацию в городе.

На восточном направлении российские войска активно продвигаются в районе населённого пункта Дачное, занимая всё новые территории.

Угледарское направление


На Угледарском участке фронта российские войска проводят наступательные действия в окрестностях Вольного Поля, Весёлого и к югу от Разлива. В этом районе происходят ожесточённые сражения, в которых российские вооружённые силы пытаются занять ключевые позиции.

В районе Богатыря ВС РФ ведут наступление на восток и юго-восток, стремясь установить контроль над возвышенностями. Захват этих позиций позволит им окружить позиции ВСУ, что может значительно изменить ситуацию на поле боя в этом районе.

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#вс рф
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Наемники из Колумбии присоединились к 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ
Командир ВСУ Авагян признал, что в его бригаде есть наемники из Колумбии
07 апреля 2025, 09:40

Фото: iStock/Olena_Z

Командир 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Гамлет Авагян подтвердил информацию о наличии наемников из Колумбии в составе штурмовой роты, действующей на территории Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 колумбийских добровольцев.

В интервью украинскому СМИ Авагян сообщил, что штурмовая рота сформирована из молодых колумбийцев, среди которых лишь двое достигли 40-летнего возраста. Командир подчеркнул, что для обеспечения перелета новых наемников он ищет спонсоров.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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