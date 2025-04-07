Теснение ВСУ к границам Курской и Белгородской областей, освобождение Басовки: последние новости СВО на 7 апреля

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская область
В приграничных районах ВС РФ продолжают работу по вытеснению групп ВСУ с территории России. В населённом пункте Олешня, расположенном в восточной части, активные боестолкновения. Остатки украинской армии оказывают ожесточённое сопротивление, однако линия фронта постепенно сдвигается к границе.
В населённом пункте Гуево российские военные успешно закрепились в западной и южной частях населённого пункта. В окрестностях хутора Горналь и Горнальского монастыря, который стал оплотом для украинских военных, проводится операция по освобождению территории.
С мест приходят сообщения о больших потерях противника в селе Водолаги у Владимировки. Там в результате атаки российских беспилотников были ликвидированы две группы резервов противника, а также повреждена бронетехника.
Министерство обороны подтвердило, что Басовка в Сумской области перешла под контроль РФ. Кроме того, стало известно о зачистке территории между Басовкой и ГИС «Суджа» на расстояние до двух километров.
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Белгородская область
Вчера группа бойцов ВСУ попыталась проникнуть в населённый пункт Поповка. Но российские военные быстро окружили их, и начали ликвидацию врага.
Украинские военные пытаются отступить от населенного пункта Демидовка, используя единственную дорогу, ведущую на юг. Однако они несут серьёзные потери из-за плотного огня со стороны российских войск.
Покровское направление
Российские штурмовые отряды вытеснили украинские войска к западу от Троицкого и продолжают наступление в направлении Орехово. В результате контрнаступления с западного направления ВСУ были вынуждены отступить из Солёного. В данный момент российские части продвигаются в направлении Новосергеевки, восстанавливая ранее утраченные позиции и укрепляя фланги в окрестностях Успеновки и Новоалександровки.
В районе населённых пунктов Удачное и Котлино, а также в Зверево и к северо-востоку от Песчаного продолжаются активные действия российских войск. Село Шевченко находится под контролем ВС РФ, несмотря на контратаки противника.
На восточной границе Покровска продолжаются напряжённые столкновения в окрестностях Тарасовки и в зоне, прилегающей к Зелёному Полю.
Часовоярское направление
В окрестностях Часов Яра российские военные завершили операцию по освобождению микрорайона Западный. Теперь они продвигаются к центру города. Северные и южные районы находятся под контролем войск РФ.
В окрестностях Ступочек продолжаются столкновения между противоборствующими сторонами. После того как попытки прорыва с применением бронетехники не увенчались успехом, ВСУ изменили тактику и начали отправлять небольшие группы пехоты. Авиация и артиллерия РФ атакуют по тылам противника, мешая перегруппировке.
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Торецкое направление
В районе Торецка российские военные успешно ликвидировали так называемый «калиновский выступ». Они перерезали дорогу между Розовкой и Архангельским, тем самым нарушив логистику противника.
В Торецке подразделения ВС РФ вытеснили украинских военных с ключевых позиций в районе стадиона. В результате этого занято несколько высотных зданий, что позволяет лучше контролировать ситуацию в городе.
На восточном направлении российские войска активно продвигаются в районе населённого пункта Дачное, занимая всё новые территории.
Угледарское направление
На Угледарском участке фронта российские войска проводят наступательные действия в окрестностях Вольного Поля, Весёлого и к югу от Разлива. В этом районе происходят ожесточённые сражения, в которых российские вооружённые силы пытаются занять ключевые позиции.
В районе Богатыря ВС РФ ведут наступление на восток и юго-восток, стремясь установить контроль над возвышенностями. Захват этих позиций позволит им окружить позиции ВСУ, что может значительно изменить ситуацию на поле боя в этом районе.
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Елена Генералова