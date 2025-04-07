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Отдельные группы Вооружённых сил Украины ещё находились на западных окраинах города Суджа и даже пытались оказывать сопротивление. За день до того, как райцентр в Курской области был взят под полный контроль российскими войсками, было снято видео, где бойцы выводят из опасной зоны мирных жителей.
Соответствующую запись опубликовал телеграм-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны». На кадрах можно увидеть, как российские бойцы заходят в населённый пункт, выводят из домов местных жителей. Особенно тяжело, конечно, приходилось пожилым людям, которым порой даже трудно было передвигаться Группа украинских беспилотниковбез посторонней помощи.
Штурмовики ещё продолжали зачистку города, а на противоположном его конце уже полным ходом шла эвакуация мирных жителей. Один из бойцов с позывным Ангел признался, что стал смотреть на жизнь совсем по-другому после того, как увидел боль, страх, отчаяние и смерть. И спасение людей, в котором он тоже принимал участие.
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Штурмовики ещё продолжали зачистку города, а на противоположном его конце уже полным ходом шла эвакуация мирных жителей. Один из бойцов с позывным Ангел признался, что стал смотреть на жизнь совсем по-другому после того, как увидел боль, страх, отчаяние и смерть. И спасение людей, в котором он тоже принимал участие.
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Александр Бойцов