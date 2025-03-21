Демобилизованные участники СВО смогут бесплатно пройти санаторно-курортное лечение

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С 2025 года Отделение Социального фонда России (СФР) по Москве и Московской области направляет ветеранов специальной военной операции на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. Для получения этой услуги необходимо иметь статус участника СВО и быть демобилизованным (уволенным), сообщает пресс-служба социального фонда.
В Подмосковье реабилитацию проводит центр, расположенный на берегу Москвы-реки, в селе Каринское. Медучреждение специализируется на лечении заболеваний дыхательной системы, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Ветераны проходят индивидуальные программы восстановления, получают медицинскую помощь, психологическую поддержку и диагностику сопутствующих заболеваний.
Подать заявление можно:
Участники СВО могут получить возмещение расходов на проезд в реабилитационный центр и обратно. Компенсация распространяется на поездки поездом, самолетом, водным транспортом, автобусом или на личном автомобиле (кроме такси). Для этого необходимо подать заявление в клиентскую службу СФР и предоставить подтверждающие документы.
Стоит отметить, что Герои России и инвалиды I группы получают направление на реабилитацию вне очереди.
Пройти восстановление можно в одном из 12 реабилитационных центров СФР по всей стране. Продолжительность лечения – до 21 дня.
За дополнительной информацией можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный) или подписаться на официальные страницы Социального фонда в соцсетях.
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«Я очень благодарна сотрудникам за профессионализм и душевное тепло. Организовано все на высшем уровне: внимательное отношение персонала, качественное питание, разнообразный досуг. Главное – лечение прошло успешно. Приятным сюрпризом стало поздравление к 8 Марта от коллектива Центра и Отделения Соцфонда», — рассказала ветеран СВО Ирина В., которая прошла реабилитацию в начале марта.
Подать заявление можно:
- в любую клиентскую службу Отделения СФР по Москве и области;
- через МФЦ;
- на портале госуслуг.
Участники СВО могут получить возмещение расходов на проезд в реабилитационный центр и обратно. Компенсация распространяется на поездки поездом, самолетом, водным транспортом, автобусом или на личном автомобиле (кроме такси). Для этого необходимо подать заявление в клиентскую службу СФР и предоставить подтверждающие документы.
Стоит отметить, что Герои России и инвалиды I группы получают направление на реабилитацию вне очереди.
Пройти восстановление можно в одном из 12 реабилитационных центров СФР по всей стране. Продолжительность лечения – до 21 дня.
За дополнительной информацией можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный) или подписаться на официальные страницы Социального фонда в соцсетях.
Читайте также:
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Дайана Хусинова