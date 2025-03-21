Выплаты военнослужащим ВС РФ в 2025 году: какие гарантии предоставляет государство бойцам СВО

Видео: Минобороны РФ
Пулемётчик взвода охраны и сопровождения артиллерийского соединения ВДВ с позывным «Моряк» очень хотел служить, поэтому с начала проведения российской спецоперации подписал контракт с Минобороны РФ. Сейчас он служит в подразделении, которое занимается охраной, сопровождением и эвакуацией в зоне боевых действий.
«Служить хотел очень. Началась СВО. Решил пойти. Брат родной также служит на Луганском направлении», — рассказал «Моряк».
Чтобы ускорить выполнение задач российской спецоперации, можно подписать контракт с Минобороны РФ и помочь своим соотечественникам защитить интересы своей родины на поле боевых действий. Государство предоставляет своим защитникам и их семьям целый ряд выплат и льгот.
Условия заключения контракта с МО РФ в Подмосковье
Контракт с Минобороны РФ можно заключить на один, три или пять лет. После этого военнослужащим назначается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО бойцы ежемесячно получают зарплату: от 204 тысяч рублей для рядового. Она зависит от звания, должности и других нюансов.
Дополнительно за каждые сутки участия в активных боевых действиях военные получают 8000 рублей. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов полагается 50 тысяч рублей. За захват или уничтожение вражеской боевой техники начисляют от 50 тысяч рублей.
В Подмосковье военнослужащие проходят качественную индивидуальную боевую подготовку, получают современное снаряжение и экипировку, а также обеспечиваются надежной связью с родственниками. За награды, полученные в зоне СВО, полагаются отдельные выплаты: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали. Героям России также выплачивается 89 675 рублей в месяц.
Основные льготы для бойцов СВО
Государство заботится о своих защитниках и гарантированно предоставляет следующие льготы:
- кредитные каникулы;
- приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
- освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
- приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
- преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
- академический отпуск.
Важно, чтобы каждый ветеран знал о своих правах и мог воспользоваться всеми доступными льготами.
Льготы для семей участников СВО
Государственные льготы и выплаты распространяются на семьи военнослужащих. Так, близким родственникам бойцов предоставляются кредитные каникулы, а супруг российских военных не могут уволить или сократить при наличии детей до 18 лет.
Детей бойцов СВО своевременно зачисляют в детские сады, обеспечивают бесплатным питанием и продлёнкой в школах, а также льготами для поступления в лучшие вузы на бюджетной основе. Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей. Также оказывается необходимая помощь и пожилым родителям военнослужащих. Им оказываются бесплатные соцуслуги на дому и направляют вне очереди в социальный стационар.
Выплаты при получении инвалидности в зоне СВО
Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:
- 3 млн. ₽ — разовая выплата;
- 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
- 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
- 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
- 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
- 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
В случае гибели бойца, его семья получает единовременную выплату в размере пять миллионов рублей, еще 4,4 миллиона выплачивается по месту службы погибшего бойца. Три миллиона составляет региональная выплата и еще три — страховая выплата.
Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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