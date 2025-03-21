Выплаты военнослужащим ВС РФ в 2025 году: какие гарантии предоставляет государство бойцам СВО

Пулемётчик взвода охраны и сопровождения артиллерийского соединения ВДВ с позывным «Моряк» очень хотел служить, поэтому с начала проведения российской спецоперации подписал контракт с Минобороны РФ. Сейчас он служит в подразделении, которое занимается охраной, сопровождением и эвакуацией в зоне боевых действий.