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Выплаты военнослужащим ВС РФ в 2025 году: какие гарантии предоставляет государство бойцам СВО

Видео: Минобороны РФ

Пулемётчик взвода охраны и сопровождения артиллерийского соединения ВДВ с позывным «Моряк» очень хотел служить, поэтому с начала проведения российской спецоперации подписал контракт с Минобороны РФ. Сейчас он служит в подразделении, которое занимается охраной, сопровождением и эвакуацией в зоне боевых действий.
«Служить хотел очень. Началась СВО. Решил пойти. Брат родной также служит на Луганском направлении», — рассказал «Моряк».

Чтобы ускорить выполнение задач российской спецоперации, можно подписать контракт с Минобороны РФ и помочь своим соотечественникам защитить интересы своей родины на поле боевых действий. Государство предоставляет своим защитникам и их семьям целый ряд выплат и льгот.

Условия заключения контракта с МО РФ в Подмосковье


Контракт с Минобороны РФ можно заключить на один, три или пять лет. После этого военнослужащим назначается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО бойцы ежемесячно получают зарплату: от 204 тысяч рублей для рядового. Она зависит от звания, должности и других нюансов.

Дополнительно за каждые сутки участия в активных боевых действиях военные получают 8000 рублей. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов полагается 50 тысяч рублей. За захват или уничтожение вражеской боевой техники начисляют от 50 тысяч рублей.

В Подмосковье военнослужащие проходят качественную индивидуальную боевую подготовку, получают современное снаряжение и экипировку, а также обеспечиваются надежной связью с родственниками. За награды, полученные в зоне СВО, полагаются отдельные выплаты: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали. Героям России также выплачивается 89 675 рублей в месяц.

Основные льготы для бойцов СВО


Государство заботится о своих защитниках и гарантированно предоставляет следующие льготы:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.
Также абсолютно все участники спецоперации получают статус участника боевых действий, который предусматривает наличие дополнительных выплат и льгот. Ветеранам ежемесячно выплачивают от 2,4 до 3,9 тысяч рублей, компенсируют траты за жилое помещение и капремонт, предоставляют бесплатный проезд, психологическую помощь при необходимости.

Важно, чтобы каждый ветеран знал о своих правах и мог воспользоваться всеми доступными льготами.

Льготы для семей участников СВО


Государственные льготы и выплаты распространяются на семьи военнослужащих. Так, близким родственникам бойцов предоставляются кредитные каникулы, а супруг российских военных не могут уволить или сократить при наличии детей до 18 лет.

Детей бойцов СВО своевременно зачисляют в детские сады, обеспечивают бесплатным питанием и продлёнкой в школах, а также льготами для поступления в лучшие вузы на бюджетной основе. Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей. Также оказывается необходимая помощь и пожилым родителям военнослужащих. Им оказываются бесплатные соцуслуги на дому и направляют вне очереди в социальный стационар.

Выплаты при получении инвалидности в зоне СВО


Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:

  • 3 млн. ₽ — разовая выплата;
  • 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
  • 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  • 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  • 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
  • 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При получении ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

В случае гибели бойца, его семья получает единовременную выплату в размере пять миллионов рублей, еще 4,4 миллиона выплачивается по месту службы погибшего бойца. Три миллиона составляет региональная выплата и еще три — страховая выплата.

Подать заявку на подписание контракта с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.

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Всероссийский конкурс «Семья года» получил новую номинацию
21 марта 2025, 11:47

Фото: istockphoto / Mihajlo Maricic

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщил о проведении заседания организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года». Встречу 12 марта 2025 года возглавила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
По итогам заседания было принято решение о введении новой номинации — «Семья защитника Отечества». В ней смогут принять участие семьи, один или несколько членов которых участвовали в боевых действиях, в том числе в специальной военной операции.

Основные критерии отбора — успешная интеграция в общество после службы, активное участие в социально значимых инициативах, волонтёрской и патриотической деятельности.

Запись заседания доступна на официальном сайте Фонда в разделе, посвящённом конкурсу.

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ВСУ оставили значительную часть техники при отступлении в Курской области
21 марта 2025, 11:43

Фото: iStock/Evgeny555

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая в Курской области, бросили значительную часть техники, причиной тому — российские военные подорвали мосты, сообщают украинские СМИ.
«Всё, что тяжелее 15-17 тонн, не смогло выйти», — рассказал один из бойцов ВСУ.
Кроме того, украинские военные пожаловались на невозможность вывезти брошенную в Курской области бронетехнику из-за ударов российских дронов.

Ранее стало известно, что ВСУ подвозят резервы в Сумскую область, чтобы спасти окруженные в Курской области украинские подразделения.

Отмечается, что российские разведчики рассекречивают места размещения живой силы и техники противника, после чего по позициям наносятся удары с помощью артиллерии и дронов.

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#пво
#техника
#курская область
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Бои в Белгородской области, наступление ВС РФ под Курском и успехи в Купянске: последние новости СВО
21 марта 2025, 11:21

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска продолжают наступать на нескольких ключевых направлениях фронта, достигая значительных успехов. Тем временем продолжается работа по освобождению курских земель и отражению попытки противника прорваться в Белгородскую область. Подробнее о других событиях в зоне СВО по состоянию на 21 марта расскажет «Радио 1».

Белгородская область


В Белгородской области в окрестностях Демидовки продолжаются интенсивные бои. Противник пытается прорваться на российскую землю и 20 марта смог закрепиться южнее Демидовки в лесопосадках. Российские бойцы ведут работу по зачистке местности, атакуя позиции ВСУ. По данным радиоперехвата, несколько украинских подразделений оказались в окружении и запрашивают помощь в связи с большими потерями, пишет Telegram-канал «Архангел Спецназа».

Противник продолжает закидывать пешие отряды к лесопосадкам и несет большие потери. Дроны-разведчики зафиксировали в окрестностях Марьино скопления противника. При этом информация о колоннах с большим числом боевой техники ВСУ, движущейся в сторону Белгородской области, пока не подтверждается. На сегодняшний день границу атакуют лишь пешие подразделения, передвигающиеся на багги и мотоциклах.

ВС РФ продолжают держать оборону. Бои идут четвертые сутки.

Курская область


Минувшей ночью ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», через которую раньше шёл газ в Европу, нарушая условия предполагаемого 30-дневного перемирия, которое еще не вступило в силу.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев нарушил условия перемирия атакой на российский энергообъект в Судже.

«Киев атакой на российский энергообъект уже нарушил предложенное США перемирие. Теперь вопрос состоит в том, как в Вашингтоне дальше будут управляться с «обезумевшим террористическим отребьем», — отметила она.

При этом в Генштабе Украины заявили, что РФ сама обстреляла газоизмерительную станцию «Суджа» в целях проведения «дискредитационной кампании».

Тем временем армия России продолжает освобождать земли курского приграничья от оккупации ВСУ. Противник продолжает сохранять контроль над ключевыми районами Гуево, Горналь и Олешня. ВС РФ двигаются с боями в направлении Мелового, Гоголевки и Басовки, оказывая давление на оборонительные позиции ВСУ и пытаясь нарушить их оборону.

Украинский военный паблик подтверждает продвижение ВС РФ в Курской области. Подтверждается освобождение Рубанщины к юго-западу от Суджи и говорится о штурме Гоголевки. Кроме того, российские бойцы продвинулись к северу от Гуево.

Так, по данным украинского паблика, ВС РФ освободили за минувшие сутки еще 30 квадратных километров территорий Курщины, а под контролем ВСУ осталось всего 80 км.

Запорожское направление


Здесь армия России ведет кровопролитные бои за Щербаки и Малые Щербаки, также двигается к Лобковому. Бойцы ВС РФ выбили боевиков ВСУ из села Жеребянки. Сегодня активные боевые действия идут севернее этого населенного пункта.

Также начались бои за освобождение села Веселое, которое находится на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины.

Купянское направление


За последние несколько суток российские силы нарастили число ударов по украинским военным в Купянске и его окрестностях, сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«Комбинированные огневые поражения военных целей российскими артиллеристами и подразделениями ВКС наносились в круглосуточном режиме. По полученным данным, только за одни сутки порядка 25 КАБов успешно поразили места скопления военной техники и личного состава ВФУ, также повреждены инфраструктурные объекты, используемые боевиками», — написал Марочко в Telegram-канале.

Он отметил, что в радиоэфирах ВСУ возросло количество панических сообщений.

Также ВС РФ заняли высоты у Каменки и уже начали бои за освобождение поселка. После форсирования реки Оскол и закрепления на новых рубежах, северо-западнее поселка Тополи, наши парни продолжают развивать успех.

Красноармейское направление


Российские бойцы полностью вернули контроль над поселком Шевченко. Населенный пункт несколько раз переходил из рук в руки. В районе Котлино наши штурмовики выдавливают врага с позиций к востоку от села, а в Песчаном ВС РФ атакуют, чтобы продавить оборону противника с юга и востока.

Также идут тяжёлые бои за Тарасовку.

Часовоярское направление


Российские войска продолжают вести штурмовые действия в Часов Яре, атакуя позиции ВСУ. Активно работают средства дальнего поражения с обеих сторон.

Бойцы ВС РФ расширяют зону контроля в районе железнодорожного вокзала, продвигаясь в микрорайоне Западная деревня.

За время боев в городе украинское соединение потеряло 80% личного состава, которое было восполнено недавно пойманными украинцами.

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СК РФ: Киев планировал акт ядерного терроризма с помощью удара по Курской АЭС
21 марта 2025, 11:21

Фото: istockphoto/Artush

Следственным комитетом Российской Федерации зафиксирована попытка совершения акта ядерного терроризма со стороны киевского режима. ВСУ предприняли атаку на Курскую атомную электростанцию.
Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по итогам оперативного совещания в Курске, которое провёл глава ведомства Александр Бастрыкин. Уточняется, что инцидент, ставший основанием для расследования, произошёл в конце октября 2023 года. В ходе следственных мероприятий установлено, что действия киевского режима надлежит квалифицировать как создание реальной угрозы ядерной безопасности.

Согласно материалам следствия, 26 октября 2023 года украинские военные предприняли атаку на Курскую АЭС с использованием трёх беспилотных летательных аппаратов. Один из дронов, начинённых взрывчаткой, врезался в здание склада для хранения ядерных отходов, повредив его стены. Два других БПЛА упали возле административных построек станции. Российские следователи расценили этот эпизод как целенаправленную попытку подрыва ядерной инфраструктуры.

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ВСУ перебрасывают резервы в Сумскую область для деблокирования своих сил
21 марта 2025, 09:50

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ подвозят резервы в Сумскую область для попытки спасения окруженных в Курской области украинских подразделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Армия России продолжает уничтожать разрозненные группы противника в лесах на российско-украинской границе.

«В Марьино Сумской области враг сосредотачивает резервы для попытки деблокирования окруженного в приграничье личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские разведчики вскрывают места размещения живой силы и техники противника, после чего по позициям наносятся удары с помощью артиллерии и беспилотников.

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