В 2025 году шествие «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате

Елена Цунаева (Фото: пресс-служба МИА «Россия сегодня»)
На ежегодной пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Цунаева заявила, что в этом году шествие состоится в смешанных форматах, в том числе и в формате традиционного шествия, сообщила пресс-служба МИА «Россия сегодня».
В регионах, где это будет возможно, состоится традиционное шествие. Остальные желающие присоединиться к движению смогут пройти в едином строю в формате Бессмертного полка онлайн.
В Подмосковье уже в третий раз проведут акцию «Бессмертный полк на транспорте», когда портреты защитников Отечества размещаются в рейсовых автобусах. Плакаты с изображениями защитников Отечества и тружеников тыла появятся в автобусах в период с 1 по 12 мая.
Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, генерал-полковник в отставке Сергей Макаров обратил внимание, что на шествии особое внимание уделят безопасности граждан.
Еще в формате «Бессмертный полк на передовой» участники спецоперации смогут отправить видеопоздравления своим родным, которые ждут их дома, поделился Макаров.
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В Подмосковье уже в третий раз проведут акцию «Бессмертный полк на транспорте», когда портреты защитников Отечества размещаются в рейсовых автобусах. Плакаты с изображениями защитников Отечества и тружеников тыла появятся в автобусах в период с 1 по 12 мая.
Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, генерал-полковник в отставке Сергей Макаров обратил внимание, что на шествии особое внимание уделят безопасности граждан.
«Не стоит забывать, что, к сожалению, существуют угрозы провокаций», — подчеркнул он.
Еще в формате «Бессмертный полк на передовой» участники спецоперации смогут отправить видеопоздравления своим родным, которые ждут их дома, поделился Макаров.
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Ольга Енгалычева