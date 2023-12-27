В ВСУ ожидают, что 2024 год станет еще более тяжелым

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Командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что 2024 год для Украины станет еще более тяжелым, передает ВВС.
«Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще более тяжелым. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выхода на наши границы, она будет еще сложнее», - заявил Тарнавский.
При этом генерал уверен, что российская сторона знает об этих планах и будет делать все, чтобы не дать ВСУ выполнить поставленные задачи. Он пожелал ВСУ удачи, еще раз подчеркнув, что 2024 года станет тяжелым для Украины.
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