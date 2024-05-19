Депутат Алтухов: атаки дронов ВСУ на Кубань не нанесут серьезного ущерба региону

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Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов заявил, что ночные массированные налеты украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае не имеют никакого военного значения. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Алтухова, данные атаки противника также не способны нанести серьёзного экономического ущерба региону. Депутат отметил, что российские средства противовоздушной обороны отлично справляются не только с беспилотниками, но и с ракетами западного производства.
Алтухов заключил, что киевскому режиму не удастся запугать россиян.
Ранее сообщалось, что дрон Вооруженных сил Украины потерпел крушение на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани. Украинская сторона предприняла попытку атаки в ночь с 18 на 19 мая.
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Алтухов заключил, что киевскому режиму не удастся запугать россиян.
Ранее сообщалось, что дрон Вооруженных сил Украины потерпел крушение на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани. Украинская сторона предприняла попытку атаки в ночь с 18 на 19 мая.
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Екатерина Коршунова