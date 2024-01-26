Депутат Арахамия предложил отправлять госслужащих на военную подготовку

«Глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия предлагает устроить военное обучение для всех госслужащих и депутатов. Это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение», — прокомментировали ситуацию в издании. Парламентарий отметил, что военная подготовка депутатов может носить частичный характер. Напомним, ранее украинский депутат Михаил Цымбалюк заявил, что парламентарии тоже должны подлежать мобилизации. По его мнению, можно отправить на линию боевого соприкосновения столько депутатов, чтобы, при этом, сохранить функционирование правительства Украины. Читайте также: Депутат Верховной рады выступил за частичную мобилизацию парламентариевШмыгаль: США дали Киеву гарантии по конфискации российских активовWP: Критика Трампа приблизила победу России и осложнила положение Украины