Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Критика со стороны бывшего американского лидера Дональда Трампа по вопросу выделения помощи ВСУ приблизила победу России, об этом пишет The Washington Post.
В издании напомнили, что республиканцы были готовы согласовать выделение дополнительной помощи для Вооружённых сил Украины, связав эти средства с бюджетом на защиту границ Соединённых Штатов. Однако, критика этого соглашения со стороны Дональда Трампа изменила мнение многих республиканцев.
В итоге сенатор Крис Мерфи заявила, что если соглашения не будет подписано, то Россия определённо одержит победу на полях спецоперации, что станет угрозой для безопасности Европы.
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«Противодействие бывшего президента Дональда Трампа сделке осложнило ее будущее», — подчеркнули в WP.
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Евгения Парфентьева