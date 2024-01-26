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WP: Критика Трампа приблизила победу России и осложнила положение Украины

26 января 2024, 10:05
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Критика со стороны бывшего американского лидера Дональда Трампа по вопросу выделения помощи ВСУ приблизила победу России, об этом пишет The Washington Post.
В издании напомнили, что республиканцы были готовы согласовать выделение дополнительной помощи для Вооружённых сил Украины, связав эти средства с бюджетом на защиту границ Соединённых Штатов. Однако, критика этого соглашения со стороны Дональда Трампа изменила мнение многих республиканцев.

«Противодействие бывшего президента Дональда Трампа сделке осложнило ее будущее», — подчеркнули в WP.


В итоге сенатор Крис Мерфи заявила, что если соглашения не будет подписано, то Россия определённо одержит победу на полях спецоперации, что станет угрозой для безопасности Европы.

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