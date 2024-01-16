Депутат Верховной рады выступил за частичную мобилизацию парламентариев

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Народные депутаты также должны подлежать мобилизации, с таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк его цитирует телеканал «Эспрессо».
«Народные депутаты Украины тоже должны подлежать мобилизации. Это моя позиция, дискуссии продолжаются. Единственное, нам нужно выработать норму, как сохранить действующую Раду», — объяснил свою позицию Цымбалюк.
По мнению парламентария, в Раде необходимо оставить около 300 депутатов, которые смогут поддерживать функционирование правительства, однако, сейчас там находится порядка 400 сотрудников.
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