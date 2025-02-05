Депутат Баксиков: Киев использует снимки атак БПЛА для информационной войны

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Киевский режим использует снимки и видео атак БПЛА, опубликованные в сети, для ведения информационный войны. Об этом заявил депутат Госсовета РТ и Герой России Расим Баксиков в беседе с «Татар-информом».
По его словам, украинская сторона будет пользоваться такими материалами, чтобы наносить информационные удары по российскому населению.
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«Это давно известный человечеству прием информационной войны. Наш противник в этом искусстве довольно хорошо развит. Так они победили сирийскую армию недавно. Это яркий пример почему нельзя заниматься такими вещами», — поделился татарстанский депутат.Баксиков также подчеркнул, что публикация в интернете фотографий с атаками БПЛА или их последствиями помогает противнику, потому важно проявлять гражданскую ответственность.
«Надо ответственно к этому относиться. В нашем обществе должны быть думающие люди. Сейчас идет СВО и те, кто безответственно, просто из-за того, что хотят хайпануть, выкладывают такую информацию, подрывают общую тенденцию к Победе. Включите гражданскую ответственность, включайте мозги», — призвал парламентарий.Читайте также:
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Данил Пономарев