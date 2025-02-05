Раскрыто, почему США возобновили поставки оружия Украине

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США возобновили поставки оружия Киеву в обмен на украинские редкоземельные металлы — литий и никель. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя публикацию Reuters о возобновлении американских поставок на Украину.
По его мнению, такое решение также является попыткой заставить Москву начать переговоры на выгодных Западу условиях.
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«США возобновили поставки оружия Украине не просто так, а в обмен на редкоземельные металлы, на все, что в земле находится, как Трамп заявил. Прежде всего это литий, никель. Здесь бизнес, ничего личного. Это знак определенный давления на Россию, принудить заключить сделку на выгодных Западу условиях», — поделился эксперт.Дандыкин также добавил, что продолжение поддержки Киева со стороны США — также знак для Европы, показывающий, что ей следует и дальше вооружать Украину.
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Данил Пономарев