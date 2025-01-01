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Греция не имеет права поставлять оружие российского производства Украине. Об этом заявил депутат Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT.
«Афины связаны с Москвой рядом соглашений, поэтому действовать без оглядки на эти документы, поставляя оружие российского производства киевскому режиму, эта страна просто не имеет права», — говорится в сообщении.
Как отметил Белик, Греция не имеет права поставлять оружие Украине, так как связана рядом соглашений с Россией. При этом по словам депутата, страна входит в НАТО, где на страну идет давление. Альянс заставляет страны вести агрессивную политику в отношении других государств. Сейчас Греция разорвала сотрудничество с РФ в одностороннем порядке и отказывается от диалога.
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