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Депутат Белик: Греция не имеет права поставлять российское оружие Украине

Фото: iStock/maksicfoto

Фото: iStock/maksicfoto

Греция не имеет права поставлять оружие российского производства Украине. Об этом заявил депутат Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT.


«Афины связаны с Москвой рядом соглашений, поэтому действовать без оглядки на эти документы, поставляя оружие российского производства киевскому режиму, эта страна просто не имеет права», — говорится в сообщении.

Как отметил Белик, Греция не имеет права поставлять оружие Украине, так как связана рядом соглашений с Россией. При этом по словам депутата, страна входит в НАТО, где на страну идет давление. Альянс заставляет страны вести агрессивную политику в отношении других государств. Сейчас Греция разорвала сотрудничество с РФ в одностороннем порядке и отказывается от диалога.

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#оружие
#сотрудничество
#греция
#нато
#рф
#украина
Разведчик Риттер: Украина потеряет Одессу и Харьков при отказе от переговоров
01 января 2025, 06:02

Фото: iStock/sandsun

Американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Одессу и Харьков в случае отказа от переговоров с Россией. Свое мнение он высказал в ходе эфира на YouTube-канале Dialogue Works.
По словам Риттера, на месте спецпредставителя избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога, то он бы сказал властям Украины, что чем быстрее они поймут , к чему все идет, тем больше территорий смогут сохранить. В противном случае страна может потерять Одессу, Николаев, Харьков, Сумы и Днепропетровск.

Также Риттер отметил, что Келлогу не о чем разговаривать с Украиной. Эксперт закончил тем, что конфликт в стране закончится на условиях России.

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#эксперт
#конфликт
#Харьков
#одесса
#украина
#россия
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NYT: освобождение Курахово в ДНР дает РФ путь к промышленному сердцу Украины
01 января 2025, 05:03

Фото: iStock/zim286

Освобождение Курахово в Донецкой Народной Республике дает ВС РФ путь к промышленному сердцу Украины. Об этом пишет The New York Times.
«На юге очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахово неуклонно ослабевает, открывая перспективу российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион, который сейчас является промышленным сердцем страны», — пишут в издании.
Данное направление открывает российской армии путь к промышленному сердцу Украины. Напомним, что Курахово был освобожден российской армией. На данный момент в городе проводится зачистка от бойцов ВСУ.

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#всу
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#вс рф
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Беженец из ДНР: наемники из Польши занимались мародерством в Часовом Яре
01 января 2025, 04:46

Фото: iStock/CatEyePerspective

Беженец из Донецкой Народной Республики Валерий Дорош рассказал, что наемники из Польши занимались мародерством в городе Часовой Яр. Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам Дороша, жители подходили к мародерам и спрашивали у них «Что вы делаете?». В ответ они получали лишь польскую речь.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Зеленский опозорился в новогоднем обращении. Во время него был показан якобы запуск ракеты с ОТРК «Сапсан», хотя оказалось, что это ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS, запуск которых проводились в Южной Кореи в 2018 году.

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«РВ»: Зеленский опозорился в своем новогоднем обращении
01 января 2025, 03:59

Фото: iStock/PavelRodimov

Владимир Зеленский опозорился в своем новогоднем обращении, выдав кадры запуска ракеты в Южной Корее за ракетный комплекс «Сапсан». Об этом заявили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Зеленский впервые показал запуск ракеты с ОТРК «Сапсан». Однако вскоре выяснилось, что это видео было опубликовано на YouTube более шести лет назад и на самом деле демонстрирует Корею, которая запустила баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS», — говорится в сообщении.

Кадры запуска ракеты показали на восьмой минуте выступления Зеленского. На видео показывается видео из youtube-канала Korea Defense Blog. Его опубликовали 6 ноября 2018 года.

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#видео
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#youtube
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Хинштейн: ВСУ обстреляли Беловский район Курской области после боя курантов
01 января 2025, 03:09

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что ВСУ совершили ракетный удар по Беловскому району Курской области сразу после боя курантов. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области», — говорится в сообщении губернатора.

По словам Хинштейна, последствия атаки украинской армии не сравнились с их ожиданиями. В происшествии никто не пострадал, а значимых разрушений нет.

Ракетный обстрел повредил газораспределительный шкаф вблизи населенного пункта Гирьи. В результате происшествия перекрыта подача газа, при этом дома продолжают получать газоснабжение.

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#всу
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Бутусов: украинские военные массово дезертируют из 155-й бригады ВСУ
01 января 2025, 02:23

Фото: iStock/alzay

Украинские военные массово дезертируют из 155-ой бригады имени Анны Киевской, часть которой обучалось во Франции. Об этом заявил главный редактор украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов.
«Формирование 155-й бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом буквально во всех компонентах, и служба требовала больших усилий для тех, кто пытался служить честно, и (Приводило. — Прим. ред.) к большим потерям из-за самовольного оставления части с самого начала формирования», — написал бутусов на своей странице в Facebook*.

Как отметил главный редактор, только на момент отправки солдат во Францию из состава бригады дезертировало 935 человек. При этом на обучение поехали не подготовленные граждане Украины.

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#солдат
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#украина
#всу
#франция
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«Общественное»: в Запорожье произошла серия взрывов в новогоднюю ночь
01 января 2025, 01:38

Фото: iStock/Leonid Ikan

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошла серия взрывов в новогоднюю ночь. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Взрывы произошли в период с 23:13 по 23:24 по московскому времени. Также в регионе объявлена воздушная тревога. К тому же тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Ранее «Радио 1» сообщало об объявлении ракетной опасности в Курской области. Звуки сирен куряне услышали под бой курантов.

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#воздушная тревога
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В Курской области в бой курантов была объявлена ракетная опасность
01 января 2025, 00:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Курской области в бой курантов была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Оперштаб Курской области.
Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — говорится в сообщении telegram-канала.

Жителей, находящихся на улице, просят укрыться в ближайшем здании.

В 0:09 ракетная опасность была отменена.

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#опасность
#вс рф
#курская область
#ракетная опасность
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Бойцы ВС РФ установили флаг России в освобождённой промзоне Курахово
31 декабря 2024, 21:22

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска взяли под контроль три завода в городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что бойцы блестяще справились с поставленной задачей и достигли конечной точки зоны ответственности. После взятия заводов они установили на их территориях российские флаги.
Город Курахово располагается в 46 километрах западнее Донецка на берегу Кураховского водохранилища.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис предрёк, что ВСУ будут выбиты из населённого пункта Великая Новосёлка в ДНР в первых числах января. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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#днр
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