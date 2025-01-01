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Беженец из ДНР: наемники из Польши занимались мародерством в Часовом Яре

Фото: iStock/CatEyePerspective

Фото: iStock/CatEyePerspective

Беженец из Донецкой Народной Республики Валерий Дорош рассказал, что наемники из Польши занимались мародерством в городе Часовой Яр. Об этом он рассказал РИА Новости.


По словам Дороша, жители подходили к мародерам и спрашивали у них «Что вы делаете?». В ответ они получали лишь польскую речь.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Зеленский опозорился в новогоднем обращении. Во время него был показан якобы запуск ракеты с ОТРК «Сапсан», хотя оказалось, что это ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS, запуск которых проводились в Южной Кореи в 2018 году.

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NYT: освобождение Курахово в ДНР дает РФ путь к промышленному сердцу Украины
01 января 2025, 05:03

Фото: iStock/zim286

Освобождение Курахово в Донецкой Народной Республике дает ВС РФ путь к промышленному сердцу Украины. Об этом пишет The New York Times.
«На юге очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахово неуклонно ослабевает, открывая перспективу российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион, который сейчас является промышленным сердцем страны», — пишут в издании.
Данное направление открывает российской армии путь к промышленному сердцу Украины. Напомним, что Курахово был освобожден российской армией. На данный момент в городе проводится зачистка от бойцов ВСУ.

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«РВ»: Зеленский опозорился в своем новогоднем обращении

Хинштейн: ВСУ обстреляли Беловский район Курской области после боя курантов
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#днр
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#сво
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«РВ»: Зеленский опозорился в своем новогоднем обращении
01 января 2025, 03:59

Фото: iStock/PavelRodimov

Владимир Зеленский опозорился в своем новогоднем обращении, выдав кадры запуска ракеты в Южной Корее за ракетный комплекс «Сапсан». Об этом заявили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Зеленский впервые показал запуск ракеты с ОТРК «Сапсан». Однако вскоре выяснилось, что это видео было опубликовано на YouTube более шести лет назад и на самом деле демонстрирует Корею, которая запустила баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS», — говорится в сообщении.

Кадры запуска ракеты показали на восьмой минуте выступления Зеленского. На видео показывается видео из youtube-канала Korea Defense Blog. Его опубликовали 6 ноября 2018 года.

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Хинштейн: ВСУ обстреляли Беловский район Курской области после боя курантов
01 января 2025, 03:09

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что ВСУ совершили ракетный удар по Беловскому району Курской области сразу после боя курантов. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области», — говорится в сообщении губернатора.

По словам Хинштейна, последствия атаки украинской армии не сравнились с их ожиданиями. В происшествии никто не пострадал, а значимых разрушений нет.

Ракетный обстрел повредил газораспределительный шкаф вблизи населенного пункта Гирьи. В результате происшествия перекрыта подача газа, при этом дома продолжают получать газоснабжение.

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Бутусов: украинские военные массово дезертируют из 155-й бригады ВСУ
01 января 2025, 02:23

Фото: iStock/alzay

Украинские военные массово дезертируют из 155-ой бригады имени Анны Киевской, часть которой обучалось во Франции. Об этом заявил главный редактор украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов.
«Формирование 155-й бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом буквально во всех компонентах, и служба требовала больших усилий для тех, кто пытался служить честно, и (Приводило. — Прим. ред.) к большим потерям из-за самовольного оставления части с самого начала формирования», — написал бутусов на своей странице в Facebook*.

Как отметил главный редактор, только на момент отправки солдат во Францию из состава бригады дезертировало 935 человек. При этом на обучение поехали не подготовленные граждане Украины.

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#солдат
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#украина
#всу
#франция
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«Общественное»: в Запорожье произошла серия взрывов в новогоднюю ночь
01 января 2025, 01:38

Фото: iStock/Leonid Ikan

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошла серия взрывов в новогоднюю ночь. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Взрывы произошли в период с 23:13 по 23:24 по московскому времени. Также в регионе объявлена воздушная тревога. К тому же тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Ранее «Радио 1» сообщало об объявлении ракетной опасности в Курской области. Звуки сирен куряне услышали под бой курантов.

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#взрывы
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#воздушная тревога
#украина
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В Курской области в бой курантов была объявлена ракетная опасность
01 января 2025, 00:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Курской области в бой курантов была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Оперштаб Курской области.
Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — говорится в сообщении telegram-канала.

Жителей, находящихся на улице, просят укрыться в ближайшем здании.

В 0:09 ракетная опасность была отменена.

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#вс рф
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#ракетная опасность
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Бойцы ВС РФ установили флаг России в освобождённой промзоне Курахово
31 декабря 2024, 21:22

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска взяли под контроль три завода в городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что бойцы блестяще справились с поставленной задачей и достигли конечной точки зоны ответственности. После взятия заводов они установили на их территориях российские флаги.
Город Курахово располагается в 46 километрах западнее Донецка на берегу Кураховского водохранилища.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис предрёк, что ВСУ будут выбиты из населённого пункта Великая Новосёлка в ДНР в первых числах января. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#контроль
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Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации прошедшим плен гражданским
31 декабря 2024, 20:53

Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданским лицам, которые прошли через плен. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что документ также упрощает процедуру предоставления отсрочки украинцам, чьи близкие родственники числятся пропавшими без вести.

Зеленский подписал этот закон 31 декабря. Он был принял депутатами Верховной рады 20 ноября. За его принятие проголосовали 304 парламентария.

Ранее депутат Рады Богдан Кицак заявил, что новые правила правительства Украины приведут к тому, что большинство украинцев потеряют право на бронь от мобилизации.

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УВКПЧ ООН: армия Украины добивала дронами раненых российских военных
31 декабря 2024, 19:19

Фото: iStock/ Askolds

Бойцы армии Украины (ВСУ) добивали дронами раненых российских военных на поле боя. С данным обвинением выступило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в докладе о ситуации на Украине, сообщило агентство РИА Новости.
«В течение отчетного периода УВКПЧ подтвердило четыре зафиксированных на видео инцидента, когда беспилотники атаковали и убили трех российских военнослужащих и одного украинского военнослужащего, который, по-видимому, выбыл из строя из-за серьезного ранения», — говорилось в докладе.

По информации УВКПЧ ООН, при помощи дрона на видео записали, как украинский БПЛА атаковал раненого бойца ВС РФ, который лежал на земле без оружия. В ведомстве отметили о существовании норм международного гуманитарного права. Согласно им солдат считался вышедшим из строя, если боец ранен и не может защитить себя, а ещё не предпринимает враждебных действий.

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