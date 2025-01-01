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Беженец из Донецкой Народной Республики Валерий Дорош рассказал, что наемники из Польши занимались мародерством в городе Часовой Яр. Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам Дороша, жители подходили к мародерам и спрашивали у них «Что вы делаете?». В ответ они получали лишь польскую речь.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Зеленский опозорился в новогоднем обращении. Во время него был показан якобы запуск ракеты с ОТРК «Сапсан», хотя оказалось, что это ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS, запуск которых проводились в Южной Кореи в 2018 году.
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Иван Мусатов