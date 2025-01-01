NYT: освобождение Курахово в ДНР дает РФ путь к промышленному сердцу Украины

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Освобождение Курахово в Донецкой Народной Республике дает ВС РФ путь к промышленному сердцу Украины. Об этом пишет The New York Times.
«На юге очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахово неуклонно ослабевает, открывая перспективу российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион, который сейчас является промышленным сердцем страны», — пишут в издании.Данное направление открывает российской армии путь к промышленному сердцу Украины. Напомним, что Курахово был освобожден российской армией. На данный момент в городе проводится зачистка от бойцов ВСУ.
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Иван Мусатов