Депутат Белик назвал паникой агрессию Зеленского в адрес Европы
Владимир Зеленский демонстрирует агрессивное поведение в адрес Европы. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Напомним, глава киевского режима в ходе выступления на форуме в Давосе после встречи с американским президентом Дональдом Трампом обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией.
Белик обратил особое внимание на то, что Зеленский раскритиковал Европу, на деньги которой он и существует.
«Примечательно, что всплеск критики в адрес Европы произошёл сразу после переговоров с Дональдом Трампом. Возможно, Зеленский пытается таким образом угодить США, полагая, что европейская поддержка и уже согласованные средства для Украины в любом случае никуда не исчезнут», — сказал депутат в разговоре с RT.
Он не исключил, что такое поведение главы киевского режима является результатом панических настроений из-за быстро меняющейся риторики урегулирования конфликта.
В свою очередь журналист, политолог, доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что пока неизвестно, насколько далеко спецпосланник президента США Стивен Уиткофф зашел в переговорах по Украине.
«Мы видим, что администрация Трампа предлагает повестки самые разнообразные, которые действительно являются животрепещущими сейчас. Они интересуют подавляющее большинство населения. Это касается и будущего НАТО, и ситуации на Ближнем Востоке, и на Украине, а также частично вопрос Южной Америки», — сказал эксперт.
Сам Уиткофф, еще находясь в Давосе, заявил, что удалось достигнуть большого прогресса в вопросе решения украинского конфликта. По его словам, переговоры находятся на завершающей стадии. Впереди у него встреча с президентом России Владимиром Путиным.