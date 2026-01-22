22 января 2026, 22:30

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский демонстрирует агрессивное поведение в адрес Европы. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.





Напомним, глава киевского режима в ходе выступления на форуме в Давосе после встречи с американским президентом Дональдом Трампом обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией.



Белик обратил особое внимание на то, что Зеленский раскритиковал Европу, на деньги которой он и существует.





«Примечательно, что всплеск критики в адрес Европы произошёл сразу после переговоров с Дональдом Трампом. Возможно, Зеленский пытается таким образом угодить США, полагая, что европейская поддержка и уже согласованные средства для Украины в любом случае никуда не исчезнут», — сказал депутат в разговоре с RT.

«Мы видим, что администрация Трампа предлагает повестки самые разнообразные, которые действительно являются животрепещущими сейчас. Они интересуют подавляющее большинство населения. Это касается и будущего НАТО, и ситуации на Ближнем Востоке, и на Украине, а также частично вопрос Южной Америки», — сказал эксперт.