Экс-депутат ответил, при каких условиях Зеленский может остаться у власти
Владимир Зеленский не сможет сохранить свою власть ни при каких обстоятельствах. Об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков.
По его мнению, в текущих условиях Зеленскому необходимо сосредоточиться на обеспечении своей личной безопасности, а не на вопросах власти.
«Если говорить о каком-то компромиссе, то в любом случае нужен диалог. Наш лидер [Владимир Путин] не сядет с ним за стол переговоров. Это, мне кажется, уже очевидно. Поэтому человеку необходимо думать о том, как спасти свою шкуру, а не о том, как сохранить должность», — пояснил Марков.
Он отметил, что проигравшая сторона не должна сидеть за одним столом с победителем. Поэтому, как считает Марков, Украине следует пригласить на переговоры человека, который не запятнан кровью. Экс-нардеп добавил, что для достижения соглашения необходим конструктивный диалог.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.