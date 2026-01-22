Экс-депутат ответил, при каких условиях Зеленский может остаться у власти

22 января 2026, 18:53

Экс-депутат Марков: Зеленский ни при каких условиях не может остаться у власти

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский не сможет сохранить свою власть ни при каких обстоятельствах. Об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков.





По его мнению, в текущих условиях Зеленскому необходимо сосредоточиться на обеспечении своей личной безопасности, а не на вопросах власти.





«Если говорить о каком-то компромиссе, то в любом случае нужен диалог. Наш лидер [Владимир Путин] не сядет с ним за стол переговоров. Это, мне кажется, уже очевидно. Поэтому человеку необходимо думать о том, как спасти свою шкуру, а не о том, как сохранить должность», — пояснил Марков.